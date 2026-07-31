Мосгорсуд перевел экс-сенатора Думу под домашний арест по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд изменил меру пресечения бывшему сенатору от Костромской области Василию Думе, обвиняемому в мошенничестве, указано в решении суда.

До 14 августа он будет находиться под домашним арестом, до этого он содержался в следственном изоляторе.

Дума проходит по делу бывшего адвоката, основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви – Дмитрия Клеточкина. Обоих обвиняют в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что компетентные органы ОАЭ решили экстрадировать блогера Лусик Карапетян, обвиняемую в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. По данным следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021 года она похитила у граждан 85 тысяч рублей. В отношении Карапетян была избрана мера пресечения – заключение под стражу.

