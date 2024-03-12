ЕС продлил старые индивидуальные санкции против России на полгода

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Евросоюз продлил на полгода старые индивидуальные санкции против России, которые были введены впервые после воссоединения Крыма с РФ. Об этом сказано в заявлении ЕС, передает ТАСС.

"Сегодня совет принял решение продлить санкции в отношении лиц, несущих ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 сентября 2024 года", – сказано в сообщении.

При этом из списка были исключены трое россиян и еще девять скончавшихся граждан, уточнили в ЕС.

Ранее стало известно, что ЕС планирует внести 35 физических лиц и 2 юридических лица в российский санкционный список в связи со смертью Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Ограничения хотят ввести против правительственных чиновников, сотрудников тюрьмы и судей.

Навальный умер в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, почти сразу потеряв сознание. В связи с этим лидеры стран G7 предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Навального. Аналогичным способом собираются поступить США.



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