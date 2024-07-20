Сооснователь "Яндекса" Волож заявил об отсутствии связей с РФ

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Экс-глава и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож заявил, что у него нет никаких связей с Россией, а его новая компания Nebius Group является западной. Об этом он сообщил в интервью Der Spiegel.

Он также рассказал, что несколько дней назад завершилось полное разделение бизнеса, и Nebius Group по-прежнему котируется на американской технологической бирже Nasdaq.

В марте этого года Евросоюз убрал из санкционных списков против России Аркадия Воложа наряду с вице-президентом АФК "Система" Сергеем Мндоянцем и главой отделения клуба "Ночные волки" Йозефом Гамбалеком.

Владимир Путин связывал высказывания Аркадия Воложа о спецоперации на территории Украины со стремлением сохранить свои активы и бизнес за рубежом.