Путин связал заявления Воложа с его стремлением сохранить бизнес и активы за рубежом

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Высказывания некоторых бизнесменов, в том числе сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, о спецоперации на территории Украины, как правило, связаны со стремлением сохранить свои активы и бизнес за рубежом, особенно если люди переехали и решили связать жизнь с другой страной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Путина.

С подобным заявлением лидер РФ выступил во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Помимо этого, президент пожелал Воложу здоровья и хорошей жизни в Израиле.

Ранее в СМИ начали обсуждать факт того, что на сайте сооснователя "Яндекса" он назван предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане. Россия в поле интересов не упоминается, за исключением участия в создании российского IT-дистрибьютора CompTek.

Помимо этого, Волож сообщил, что не согласен с решением России проводить спецоперацию на Украине. Сейчас, по его словам, он занят поддержкой российских инженеров, уехавших из страны.

В декабре 2022 года Волож написал письмо сотрудникам компании, в котором попрощался с ними. При этом мужчина подчеркнул, что не отходит полностью от дел и назвал компанию проектом своей жизни.

Тогда же уточнялось, что бывший гендиректор не планирует продолжать работу на позиции внешнего консультанта компании. Он покинул все ранее занимаемые посты.

В конце августа 2023 года Волож попросил власти Евросоюза убрать его из санкционных перечней. Люди из его окружения рассказали, что он якобы рассчитывает убедить представителей Евросоюза не продлевать ограничения против него, срок действия которых истекает 15 сентября.

Аркадий Волож обжалует решение о введении против него санкций ЕС