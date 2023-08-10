"Яндекс" не будет комментировать заявление своего сооснователя Аркадия Воложа

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"Яндекс" не будет комментировать заявление своего сооснователя и бывшего гендиректора Аркадия Воложа, который ранее сообщил, что его "история с "Яндексом" закончена" с февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы не считаем возможным комментировать личное заявление Аркадия Воложа, который ушел из компании в прошлом году", – сказано в сообщении.

Волож сообщил, что не согласен с решением России проводить спецоперацию на Украине. Сейчас, по его словам, он занят поддержкой российских инженеров, уехавших из страны, отмечает агентство.

Ранее в СМИ начали обсуждать факт того, что на сайте сооснователя "Яндекса" он назван предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане. Россия в поле интересов не упоминается, за исключением участия в создании российского IT-дистрибьютора CompTek.

В декабре 2022 года Волож написал письмо сотрудникам компании, в котором попрощался с ними. При этом мужчина подчеркнул, что не отходит полностью от дел и назвал компанию проектом своей жизни.

Тогда же уточнялось, что бывший гендиректор не планирует продолжать работу на позиции внешнего консультанта компании. Он покинул все ранее занимаемые посты.

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