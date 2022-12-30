Экс-глава "Яндекса" Волож не останется внешним консультантом в компании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сооснователь и бывший гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож не планирует продолжать работу на позиции внешнего консультанта компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

Там пояснили, что Волож покидает все ранее занимаемые посты, в том числе и должность консультанта.

Ранее стало известно, что Волож написал письмо сотрудникам "Яндекса" и попрощался с ними.

Предприниматель рассказал, что уже давно не управляет российским "Яндексом". Также Волож назвал разумным и необходимым план по реструктуризации компании.

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