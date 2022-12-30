Волож сообщил об уходе из "Яндекса"

Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий

Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Волож написал письмо сотрудникам компании и попрощался с ними. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что уже давно не управляет российским "Яндексом". Волож напомнил, что в этом году он ушел со всех должностей в компании.

Он назвал разумным и необходимым план по реструктуризации компании. При этом Волож дал понять, что совсем от дел не отходит и назвал компанию проектом своей жизни.

"И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе – с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны", – написал Волож.

Ранее сообщалось, что VK, "Яндекс", Сбер и "Ростелеком" хотят разработать совместную отечественную операционную систему для смартфонов. Ее сделают на базе Android. Отечественная система будет состоять из аналогов Google Play, G-Pay, Google Cloud Messaging, Google Ads и других.



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