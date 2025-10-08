Пашинян заявил о создании Четвертой республики, основанной на мире

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его команда создают Четвертую республику. Ее основой, по его словам, является мир.

"Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на мире", – подчеркнул он в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Политик также обратил внимание, что в Третьей республике результаты всех выборов были сомнительными, но в Четвертой республике они не будут сфальсифицированы.

По данным ТАСС, оппозиция страны в ответ на это подчеркнула, что Пашинян создает вассальное государство под протекторатом Азербайджана и Турции.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что отношения с Россией перешли от модели "старший – младший брат" к полноценному партнерству. Он отметил, что Ереван ждет от Москвы уважения к его самостоятельным решениям. Кроме того, глава государства подчеркнул, что партнерские связи между странами – это то, чего в Армении добивались "последние четыре года".