Эксперт Волынец призвала ужесточить контроль за частными детскими садами в РФ

Столичный частный детский сад в квартире прекратил работу из-за антисанитарии и жалоб жителей, сообщили в прокуратуре. Почему такие заведения все еще есть на рынке и куда родителям жаловаться на нарушения, разбиралась Москва 24.
Полная антисанитария
Частный детский сад, который работал прямо в квартире на Перовской улице, закрыли на три месяца по решению московского суда.
В столичной прокуратуре отметили, что на учреждение пожаловались местные жители. Когда проверяющие приехали туда, то увидели антисанитарию: влажная уборка помещений проводилась ненадлежащим образом, а кухня была грязной. Кроме того, для приготовления блюд использовалась эмалированная посуда, хотя санитарные нормы предписывают предметы из нержавеющей стали.
Претензии возникли и с точки зрения питания: в саду не было основного организованного меню с горячими блюдами, плюс владельцы не разработали рацион с диетической пищей для тех, кто в ней нуждается. Не отбирались и суточные пробы продуктов, график смены горячей воды тоже не велся, рассказали в прокуратуре.
Кроме остановки работы детсада, владельцы получили представление об устранении найденных недочетов, а также стали фигурантами административных дел.
Подобные учреждения попадают в скандалы не впервые. Ранее СМИ рассказали о частном детсаде Smile Fish, откуда столичная полиция забрала детей (самому младшему было год и восемь месяцев) и воспитателей в участок после жалобы местной жительницы. В пресс-службе МВД тогда сообщили, что это было сделано в целях безопасности. При этом основатель сети Иван Сорокин заявил MSK1.RU, что с документами у сада все в порядке, а за четыре дня до инцидента к ним приходил участковый и ничего противозаконного не нашел.
Также в Дагестане мать одного из детей после двух дней посещения частного детсада обнаружила у сына укусы и синяки "с головы до ног". Воспитатели их появление объяснить не смогли. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Кроме того, в селе Параул того же региона 10 воспитанников частного детсада отравились угарным газом. Причиной стала горелка, подсоединенная через водяной шланг. Выяснилось, что заведение было незаконно подключено к газопроводу, договора на поставку топлива не было.
Частные – ликвидировать?
Санитарные требования к частным детским садам ничем не отличаются от тех, что предъявляются ко всем организациям дошкольного и школьного образования, напомнила в разговоре с Москвой 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Останина отметила, что право на создание частных детсадов закреплено законодательно. Многие родители выбирают их, потому что там меньше групп и больше внимания к каждому ребенку, плюс воспитатели идут туда работать из-за более высокой зарплаты. Однако антисанитария недопустима в любом детском саду, независимо от формы собственности, подчеркнула парламентарий.
В то же время она выступила против массового закрытия таких учреждений из-за единичных нарушений в отдельных точках.
"Полномочия по дошкольному образованию – у местной власти, и далеко не всегда у муниципалитетов есть средства на содержание садов. В свою очередь, частные организации создают такие заведения даже при небольшом количестве детей. Поэтому речь должна идти не об изменении законодательства, а о его исполнении и привлечении к ответственности тех, кто его нарушает", – уточнила Останина.
Если в саду есть проблемы, обращаться нужно в региональный отдел образования, Минпросвещения и Госдуму, добавила депутат.
При этом юрист, член движения "Российским детям – доступное дошкольное образование" Елена Шульгина в беседе с Москвой 24 призвала разграничить два вида подобных организаций. Если у нее есть лицензия на образовательную деятельность, вступает в силу Федеральный закон об образовании. Если нет, речь идет исключительно о частном оказании услуг.
Если ребенок пришел из сада с жалобами на поведение педагогов или некачественную еду, речь идет о некачественном оказании услуг. В первую очередь нужно обратиться в саму организацию, но если это не сработало, контроль осуществляют надзорные органы – прокуратура и Роспотребнадзор. Первое ведомство отвечает за права несовершеннолетних, второе следит за качеством услуги, в том числе питанием и санитарными условиями, объяснила юрист.
При нарушениях надзорные органы вправе ограничить деятельность организации или даже закрыть ее. При этом возмещение убытков лежит в частно-правовой плоскости, и, если деньги не возвращаются добровольно, родителям придется обращаться в суд, заключила Шульгина.
Настораживающие факторы
Ситуация с закрытием частного детского сада из-за антисанитарии – вопиющий случай, который, к сожалению, не единичен. Это яркий сигнал, что в сфере частного дошкольного образования нужен более жесткий контроль, сказала Москве 24 председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
При выборе детского сада она настоятельно рекомендовала не доверять "красивой картинке в интернете", а действовать по четкому алгоритму.
Также она призвала спрашивать о наличии медкнижек у всех сотрудников и графике их медосмотров.
"Что должно насторожить сразу? Отказ показать кухню или туалет, отсутствие уголка здоровья или изолированного медицинского кабинета, запах сырости, грязная сантехника, отсутствие мыла и бумаги в туалете, а также нежелание администрации знакомить с меню и технологическими картами блюд", – добавила Волынец.
По ее словам, родители нередко боятся жаловаться, но молчание – это "соучастие в преступлении против детей". Чтобы зафиксировать проблему, она посоветовала сначала сделать фото или видео, например, некачественной еды или грязи. Затем направить коллективную претензию руководству сада в письменном виде с требованием устранить недочеты в конкретный срок.
"Если реакции нет – обращаться с жалобой в Роспотребнадзор по вопросам санитарии и питания, а также в прокуратуру. В Москве также эффективно работает обращение в департамент образования. В случае угрозы жизни и здоровью, как в данной ситуации, надо немедленно звонить в полицию", – уточнила эксперт.
Она призвала для начала поговорить с воспитателем детсада в корректной форме, но настаивать на фактах. Если реакция агрессивная или пренебрежительная, это повод для серьезного разговора с заведующей.
Когда и после этого ситуация не меняется, следует писать официальное заявление на имя заведующей с требованием принять меры, а при отказе – обращаться в вышестоящие органы, заключила Волынец.