Эксперт Волынец призвала ужесточить контроль за частными детскими садами в РФ

Столичный частный детский сад в квартире прекратил работу из-за антисанитарии и жалоб жителей, сообщили в прокуратуре. Почему такие заведения все еще есть на рынке и куда родителям жаловаться на нарушения, разбиралась Москва 24.

Полная антисанитария

Частный детский сад, который работал прямо в квартире на Перовской улице, закрыли на три месяца по решению московского суда.



В столичной прокуратуре отметили, что на учреждение пожаловались местные жители. Когда проверяющие приехали туда, то увидели антисанитарию: влажная уборка помещений проводилась ненадлежащим образом, а кухня была грязной. Кроме того, для приготовления блюд использовалась эмалированная посуда, хотя санитарные нормы предписывают предметы из нержавеющей стали.



Претензии возникли и с точки зрения питания: в саду не было основного организованного меню с горячими блюдами, плюс владельцы не разработали рацион с диетической пищей для тех, кто в ней нуждается. Не отбирались и суточные пробы продуктов, график смены горячей воды тоже не велся, рассказали в прокуратуре.



Кроме остановки работы детсада, владельцы получили представление об устранении найденных недочетов, а также стали фигурантами административных дел.



Подобные учреждения попадают в скандалы не впервые. Ранее СМИ рассказали о частном детсаде Smile Fish, откуда столичная полиция забрала детей (самому младшему было год и восемь месяцев) и воспитателей в участок после жалобы местной жительницы. В пресс-службе МВД тогда сообщили, что это было сделано в целях безопасности. При этом основатель сети Иван Сорокин заявил MSK1.RU, что с документами у сада все в порядке, а за четыре дня до инцидента к ним приходил участковый и ничего противозаконного не нашел.



Также в Дагестане мать одного из детей после двух дней посещения частного детсада обнаружила у сына укусы и синяки "с головы до ног". Воспитатели их появление объяснить не смогли. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет (ч. 2 ст. 238 УК РФ).



Кроме того, в селе Параул того же региона 10 воспитанников частного детсада отравились угарным газом. Причиной стала горелка, подсоединенная через водяной шланг. Выяснилось, что заведение было незаконно подключено к газопроводу, договора на поставку топлива не было.

Частные – ликвидировать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитарные требования к частным детским садам ничем не отличаются от тех, что предъявляются ко всем организациям дошкольного и школьного образования, напомнила в разговоре с Москвой 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Когда мы слышим о закрытии частного сада на 90 дней из-за антисанитарии, возникает вопрос: когда там была проверка Роспотребнадзора? В отличие от общего моратория на проверки бизнеса, все, что касается здоровья детей, не подпадает под эти меры.

Останина отметила, что право на создание частных детсадов закреплено законодательно. Многие родители выбирают их, потому что там меньше групп и больше внимания к каждому ребенку, плюс воспитатели идут туда работать из-за более высокой зарплаты. Однако антисанитария недопустима в любом детском саду, независимо от формы собственности, подчеркнула парламентарий.

В то же время она выступила против массового закрытия таких учреждений из-за единичных нарушений в отдельных точках.

"Полномочия по дошкольному образованию – у местной власти, и далеко не всегда у муниципалитетов есть средства на содержание садов. В свою очередь, частные организации создают такие заведения даже при небольшом количестве детей. Поэтому речь должна идти не об изменении законодательства, а о его исполнении и привлечении к ответственности тех, кто его нарушает", – уточнила Останина.

Если в саду есть проблемы, обращаться нужно в региональный отдел образования, Минпросвещения и Госдуму, добавила депутат.

При этом юрист, член движения "Российским детям – доступное дошкольное образование" Елена Шульгина в беседе с Москвой 24 призвала разграничить два вида подобных организаций. Если у нее есть лицензия на образовательную деятельность, вступает в силу Федеральный закон об образовании. Если нет, речь идет исключительно о частном оказании услуг.





Елена Шульгина юрист, член движения "Российским детям – доступное дошкольное образование" Ключевой фактор при выборе – персонал. Если это просто уход и присмотр – одна сторона вопроса. Если учреждение выбирается по образовательному критерию, необходимо смотреть на квалификацию специалистов, которые там трудоустроены. Родителям стоит проверять длительность работы организации, рекомендации, квалификацию педагогов, наличие возможных негативных последствий в прошлом, например судимостей.

Если ребенок пришел из сада с жалобами на поведение педагогов или некачественную еду, речь идет о некачественном оказании услуг. В первую очередь нужно обратиться в саму организацию, но если это не сработало, контроль осуществляют надзорные органы – прокуратура и Роспотребнадзор. Первое ведомство отвечает за права несовершеннолетних, второе следит за качеством услуги, в том числе питанием и санитарными условиями, объяснила юрист.

При нарушениях надзорные органы вправе ограничить деятельность организации или даже закрыть ее. При этом возмещение убытков лежит в частно-правовой плоскости, и, если деньги не возвращаются добровольно, родителям придется обращаться в суд, заключила Шульгина.

Настораживающие факторы

Ситуация с закрытием частного детского сада из-за антисанитарии – вопиющий случай, который, к сожалению, не единичен. Это яркий сигнал, что в сфере частного дошкольного образования нужен более жесткий контроль, сказала Москве 24 председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

При выборе детского сада она настоятельно рекомендовала не доверять "красивой картинке в интернете", а действовать по четкому алгоритму.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Во-первых, устройте внезапную проверку: приходите в сад без предупреждения в будний день и смотрите не на игровую комнату, а на кухню, туалет и спальни, именно там скрывается реальная антисанитария. Во-вторых, требуйте показать не только лицензию, но и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, без него работа сада незаконна.

Также она призвала спрашивать о наличии медкнижек у всех сотрудников и графике их медосмотров.

"Что должно насторожить сразу? Отказ показать кухню или туалет, отсутствие уголка здоровья или изолированного медицинского кабинета, запах сырости, грязная сантехника, отсутствие мыла и бумаги в туалете, а также нежелание администрации знакомить с меню и технологическими картами блюд", – добавила Волынец.

По ее словам, родители нередко боятся жаловаться, но молчание – это "соучастие в преступлении против детей". Чтобы зафиксировать проблему, она посоветовала сначала сделать фото или видео, например, некачественной еды или грязи. Затем направить коллективную претензию руководству сада в письменном виде с требованием устранить недочеты в конкретный срок.

"Если реакции нет – обращаться с жалобой в Роспотребнадзор по вопросам санитарии и питания, а также в прокуратуру. В Москве также эффективно работает обращение в департамент образования. В случае угрозы жизни и здоровью, как в данной ситуации, надо немедленно звонить в полицию", – уточнила эксперт.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Если ребенок жалуется на воспитателя, еду или условия, никогда не обесценивайте его слова, дети редко врут о систематических проблемах. Родителям нужно спокойно выслушать ребенка, задать уточняющие вопросы без давления. Понаблюдать, изменилось ли поведение детей: стали ли они тревожными, плаксивыми, отказываются ли идти в сад.

Она призвала для начала поговорить с воспитателем детсада в корректной форме, но настаивать на фактах. Если реакция агрессивная или пренебрежительная, это повод для серьезного разговора с заведующей.

Когда и после этого ситуация не меняется, следует писать официальное заявление на имя заведующей с требованием принять меры, а при отказе – обращаться в вышестоящие органы, заключила Волынец.

