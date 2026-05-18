18 мая, 14:16

Экономика

В России замедлился рост онлайн-продаж продуктов до минимума с 2023 года

Оборот онлайн-торговли продуктов в России с января по март вырос на 23,9% год к году и достиг 482 миллиардов рублей. Это минимальный квартальный темп роста минимум с начала 2023 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Infoline.

При этом в первом квартале 2025-го сегмент увеличился на 26,3%, еще раньше рост составлял 55,6%.

По мнению экспертов, замедление связано с ростом издержек ретейлеров и перебоями со связью в регионах. В частности, в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) работу отрасли напрямую связали с ограничения мобильного интернета.

В свою очередь, председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил и охлаждение потребительского спроса. По его словам, покупатели стали избирательнее в тратах, что в равной мере отражается на всех форматах торговли.

Вместе с тем онлайн-сегмент по-прежнему растет быстрее рынка в целом. Согласно информации Росстата, общий оборот торговли продуктами увеличился на 8,1%.

Ранее в Госдуме предложили расширить механизм самозапрета на крупные онлайн-покупки. По мнению депутатов, уже действующий самозапрет на кредиты зарекомендовал себя как эффективный инструмент профилактики импульсивного поведения и снижения финансовых рисков. В перспективе этот механизм стоит распространить и на другие чувствительные сферы.

