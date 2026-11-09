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09 ноября, 22:15

Политика

Небензя заявил, что РФ не отступит от принципиальных позиций по урегулированию на Украине

Небензя заявил, что РФ не отступит от принципиальных позиций по урегулированию на Украине

Российская делегация вылетела на переговоры в Абу-Даби

Песков заявил об отсутствии представителей Европы на переговорах в Абу-Даби

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Трехсторонние переговоры по Украине пройдут 10 ноября в Абу-Даби

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Мелания Трамп встретилась с делегацией Москвы в США и передала послание Владимиру Путину

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что попытки Запада подменить полноценное урегулирование на Украине временными передышками не заставят Россию отступить от принципиальных позиций.

Трехсторонняя встреча состоится в ОАЭ 10–11 ноября. Участие в ней примут представители РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Встреча пройдет без представителей Евросоюза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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