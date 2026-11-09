09 ноября, 22:15Политика
Небензя заявил, что РФ не отступит от принципиальных позиций по урегулированию на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что попытки Запада подменить полноценное урегулирование на Украине временными передышками не заставят Россию отступить от принципиальных позиций.
Трехсторонняя встреча состоится в ОАЭ 10–11 ноября. Участие в ней примут представители РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Встреча пройдет без представителей Евросоюза.
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