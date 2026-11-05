Первая леди США Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины в Белом доме. Она запланирована на 5 ноября в 19:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль принял приглашение и готов направить в Вашингтон делегацию во главе с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и спецпредставителем главы государства Кириллом Дмитриевым.

Кто представит украинскую сторону, пока неизвестно. Трамп также сообщила, что планирует выступить с речью, посвященной гуманитарной операции в Алешках.

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