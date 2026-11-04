04 ноября, 10:15Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства
С Днем народного единства поздравил москвичей Сергей Собянин в мессенджере MAX. Мэр отметил, что любовь к родине и сплоченность делают россиян сильнее, а цели – безусловно достижимыми.
По его словам, этот государственный праздник напоминает о героических страницах отечественной истории и вдохновляет на новые свершения. Собянин пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.