Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства

С Днем народного единства поздравил москвичей Сергей Собянин в мессенджере MAX. Мэр отметил, что любовь к родине и сплоченность делают россиян сильнее, а цели – безусловно достижимыми.

По его словам, этот государственный праздник напоминает о героических страницах отечественной истории и вдохновляет на новые свершения. Собянин пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

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