31 октября, 09:15Политика
Песков заявил, что подготовка к переговорам в Абу-Даби не подразумевает прекращения огня
Россия выступила против временного прекращения огня, которое бы дало Украине передышку. Процесс подготовки к трехсторонним переговорам в Абу-Даби не предполагает обязательств по остановке боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопросы о недавних ударах.
Песков также заявил, что Россия не планирует на этой трехсторонней встрече обсуждать украинские удары по НПЗ. По его словам, одна из задач СВО – лишить киевский режим возможности вообще наносить удары по территории нашей страны.
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