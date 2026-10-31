Песков заявил, что подготовка к переговорам в Абу-Даби не подразумевает прекращения огня

Россия выступила против временного прекращения огня, которое бы дало Украине передышку. Процесс подготовки к трехсторонним переговорам в Абу-Даби не предполагает обязательств по остановке боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопросы о недавних ударах.

Песков также заявил, что Россия не планирует на этой трехсторонней встрече обсуждать украинские удары по НПЗ. По его словам, одна из задач СВО – лишить киевский режим возможности вообще наносить удары по территории нашей страны.

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