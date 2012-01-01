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Новости

Новости

Программы

  • 100 баек о Москве

    Авторская программа, в которой город предстает живым персонажем со своим характером, мифами и легендами. Каждый выпуск – короткая серия новелл, объединенных ведущим и единой интонацией: ироничной, увлеченной, с динамичной подачей.

  • 20 минут

    "20 минут" – это серия документальных специальных репортажей, в которых журналисты не просто рассказывают о трендах, а показывают, что и кто за ними стоит, чего от них ждать и как можно повлиять.

  • M24 x Ticketland

    О самых интересных событиях в нашем городе: как нескучно провести выходные или просто свободный вечер, куда пойти на свидание или с детьми, как заранее купить билеты в театр или на концерт.

  • M24 × Wink

    Как быть в курсе главных кинопремьер и не потеряться в океане контента? Ответ на этот вопрос ищите в утренней рубрике на телеканале Москва 24. Специально для вас — подборка самых ярких новинок от одной из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Wink

  • Архитектура заботы

    Проект о том, как работают городские службы. Каждый выпуск — история тех, кто делает нашу жизнь лучше, безопаснее, интересней.

  • Атмосфера

    Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки

  • В главной роли

    По воскресениям

    Сегодня каждый деятель советского кинематографа - актёр, режиссёр, сценарист, монтажёр, оператор, композитор - так называемая «уходящая натура». Воспоминания этих людей – бесценны.

  • В списках не значился

    Документальный проект о создании спектакля "В списках не значился"​​​ в Театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Спектакль "В списках не значился" выходит в юбилейный год Победы.

  • Вечерняя передача

    Понедельник - четверг, 21.00

    "Вечерняя передача" – это двухчасовое шоу для всех, кто хотя бы раз садился за руль в Москве.

  • Вечерняя поверка

    По будням с 18.00

    Вечерняя итоговая программа. Все, что интересует Москву, о чем весь день говорит город. Четко и по делу обо всех событиях расскажут ведущие Влад Кутузов и Карина Минина.

  • Вот это любовь!

    По будням

    Программа «Вот это любовь!» - это истории жизни, знакомства, любви, а может даже и громких разводов знаменитых пар кинематографа и эстрады советского периода нашей страны

  • Время московское

    По пятницам

    "Время московское" и ведущий Валерий Николаев отправляют зрителей в путешествие по Москве XX-XXI веков.

  • Все события дня: дневной эфир

    Будние дни, с 11.00 до 17.00

    Ведущие линейного эфира Игорь Рябов, Иван Евдокимов, Карина Минина и Мария Терская держат вас в курсе актуальных тем дня.

  • Встань Москвичом

    Будние дни, с 7.00 до 11.00

    "Встань Москвичом" с Натальей Пешковой и Романом Карловым – они всегда в курсе всего, что происходит в городе: важнейших новостей, ситуации на дорогах и точных прогнозов погоды

  • Выбор Рыбова

    "Выбор Рыбова" - новое шоу, в котором вы узнаете всю правду о любимых продуктах, и найдете идеальный баланс сочетания пользы и вкуса. В каждом выпуске Евгений Рыбов вместе с экспертами делает подробный чек-лист продуктов.

  • Город без окраин

    По будням

    "Город без окраин" – проект о развитии районов Москвы глазами жителей. Героем каждого выпуска становится коренной москвич.

  • Деньги 24

    О самом важном из мира экономики и личных финансов – максимально просто и понятно

  • Деньги 24: Финансовая грамотность

    Специальная рубрика медиапроекта "Деньги 24", посвящённая повышению финансовой грамотности москвичей.

  • Долголетие шоу

    По субботам в 13:30

    Это реалити-шоу о преображении, в котором главным является не изменение внешности, а изменение внутреннего состояния.

  • Дома хорошо

    Среда, 20.00

    Авторская программа Амалии Акоповой – это пошаговая инструкция для туров в самые отдаленные уголки нашей Родины.

  • ЗОО 24

    По субботам

    Московский зоопарк – старейший в России, здесь нашли свой дом 10 000 особей, и каждое из животных мечтает рассказать о себе зрителям телеканала Москва 24. Мы предлагаем провести тут несколько дней и понаблюдать за его обитателями.

  • Занимательная дердология

    Пятница 9.00

    Психолог Юлия Дердо размещает вас на своей психологической кушетке и помогает разобраться в самой сложной жизненной ситуации в прямом эфире "Москвы FM".

  • Звезды советского экрана

    По будням

    Цикл программ, в котором рассказывается о жизни и творчестве звезд советского кино, всенародно любимых фильмах и интересных подробностях отечественного кинопроизводства.

  • Знатоки Москвы

    По воскресеньям

    Каждое воскресенье в 12:20 на телеканале "Москва Доверие" — викторина "Знатоки Москвы". Это увлекательная игра на эрудицию, в которой участники отвечают на вопросы о культуре, географии, истории и современной жизни столицы.

  • Золотая рыбка

    По пятницам

    Интервью Евгения Додолева с известными деятелями искусства, заслуженными актерами театра и кино, режиссерами и музыкантами об их творческой деятельности, интересных и запоминающихся историях из личной жизни

  • Интервью

    Представители исполнительной власти города, знаменитые деятели культуры, спортсмены и просто интересные люди – в эфире телеканала "Москва 24"

  • Кафе Эпоха

    По субботам

    "Кафе Эпоха" - программа в формате ностальгической викторины, где встречаются легенды советского кино.

  • Качество жизни

    Жизнь в ритме мегаполиса – это постоянный стресс, потеря здоровья, и как следствие снижение качества жизни. Возникает логичный вопрос: а как повысить качество жизни в большом городе? Ответы на него ищут блогеры Алёна Рабинович и Юлиан Капицин.

  • Кинодача

    по пятницам

    Валентин Смирнитский приглашает своих друзей в гости на неторопливые дачные посиделки и задушевный разговор.

  • Кинокульт

    По воскресеньям

    Программа "Кинокульт" – это не просто рассказ о золотой коллекции советского кино, а возможность услышать истории создателей любимых фильмов.

  • Киномода

    По выходным

    Программа "Киномода" достанет из костюмерных "Мосфильма" самые желанные платья, о выкройках которых мечтала каждая советская женщина, покажет, как создавались культовые наряды, и расскажет об эволюции киномоды со времён СССР до наших дней.

  • Кинореквизит

    "Кинореквизит" – это полное погружение в атмосферу СССР вместе с диктором и телеведущим Владимиром Березиным. Как доставали дефицитные товары для съёмок? Зачем режиссёры специально использовали одни и те же предметы из фильма в фильм.

  • Киноулица

    пятница, воскресенье

    В формате «уличных посиделок» ведущий программы Валентин Смирнитский встречается со знаменитыми актёрами прошлых лет.

  • Куда заведёт этот город

    Главный герой – простой москвич, он ходит с камерой по любимому городу, подмечая интересные и необычные моменты, к которым все уже давно присмотрелись. Он общается с людьми и посещает места, которые составляют саму ткань города.

  • Куки внуки

    Наши бабушки и дедушки всегда рады нас накормить. Пирожки, щи-борщи, яблочко на дорожку. Но современная молодежь выбирает другую еду – бургеры, роллы и сашими, поке, паэлья и лазанья – смогут ли пожилые люди в домашних условиях приготовить эти блюда

  • М24 х Московская неделя моды

    В выездной студии телеканала ежедневные прямые включения с показов, репортажи и интервью с ведущими российскими дизайнерами, блогерами, звездами и другими представителями фэшн- индустрии.

  • Мегаполис

    Еженедельная информационно-аналитическая авторская программа главного редактора телеканала "Москва 24" Дмитрия Щугорева о самых заметных и важных событиях, которые произошли в столице за неделю и касаются каждого жителя нашего города.

  • Миллион вопросов

    По будням в 9:25

    Каждый день в прямом эфире практикующие врачи и профильные специалисты отвечают на вопросы зрителей о здоровье и разбирают самые актуальные медицинские темы: от профилактики и ранней диагностики до современных методов лечения, восстановления и реабилитации

  • Мой район

    По будням

    Развлекательно-познавательное шоу "Мой район", цель которого – познакомить зрителей с интересными жителями города и событиями, происходящими в разных районах столицы.

  • Мой район. В один клик

    Ежедневно

    Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях – онлайн прогноз погоды, афиша культурных событий, кино и театральные премьеры, мероприятия в парках.

  • Мой район. Место встречи

    По будням

    "Мой район. Место встречи" – это новый формат любимого шоу. Теперь каждое рабочее утро на телеканале "Москва Доверие" встречаем со звёздами отечественного кино – Дмитрием Харатьяном и Ольгой Кабо.

  • Мой район. Новости

    События, которые обсуждают от Троицка до Зеленограда. Мероприятия и проекты, о которых говорят.

  • Москва едет

    Программа "Москва едет" рассказывает о столичном транспорте. Движение города по магистралям, под землей, по воде. В одном месте все, что нужно знать пассажиру, водителю и пешеходу

  • Москва и окрестности

    Информационно-развлекательная телепрограмма, ориентирует зрителей в теме активного отдыха в Москве и Подмосковье. Мы покажем москвичам, что отдохнуть и получить массу эмоций и ярких впечатлений, можно не выезжая из любимого города

  • Московский детектив

    По субботам

    Ведущий проекта Валерий Баринов оказывается в кабинете следователя по особо важным делам. С помощью рассекреченных архивов и фотолаборатории он воссоздаёт этапы расследования самых громких преступлений советской Москвы.

  • Московский патруль

    Программа "Московский патруль" посвящена успешной профилактике правонарушений и обеспечению безопасности на территории Москвы

  • Мослекторий

    "Мослекторий" – место встречи самых сложных вопросов и самых понятных ответов

  • Моя Москва

    По будням

    "Моя Москва" – это разговор по душам со звёздами. Известные актёры театра и кино, музыканты и писатели, учёные и спортсмены рассказывают, с чего начиналась их Москва.

  • Мрр вашему дому

    Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве

  • Новости дня

    События, которые обсуждают от Троицка до Зеленограда. Мероприятия и проекты, о которых говорят. Инициативы, которые реализует Москва для комфортной жизни в столице.

  • Откройте, Давид

    Давид Виннер показывает, как звезды кино, театра и эстрады проживают день в Москве в режиме реального времени

  • Офис

    Документальный сериал о том, как и где работает Москва. Каждый выпуск – это погружение в одну компанию. Экскурсии в лучшие офисы Москвы, где рассказывают про философию бренда, дизайн, зоны отдыха, корпоративную культуру, традиции.

  • Познавательный фильм

    Познавательные фильмы о Москве и о развитии города в разных сферах: строительство, архитектура, социальная сфера, транспорт, благоустройство, здравоохранение, природа, экология, праздники, фестивали и многое другое

  • Поймать звезду

    Пятница, 20.00

    Гости программы – талантливые люди разных профессий: артисты, писатели, режиссеры, спортсмены и художники. В эфире "Москвы FM" они рассказывают, как жили до популярности и какие проекты их занимают сейчас. Ведущая – Алла Омелюта.

  • Построено в Москве

    Дайджест историй о Москве и москвичах. В поле зрения ведущего те стороны жизни города, которые имеют самое непосредственное отношение к каждому из нас – жилье, образование, медицина, отдых, спорт и т.д.

  • Приключение улиц

    Уникальный проект Стаса Намина. Автор многих популярных песен, создатель и лидер рок-групп "Цветы" и "Парк Горького" проводит серию телевизионных экскурсий по улицам, которые стали родными и близкими музыканту.

  • Программа наших передач

    По пятницам

    Новый развлекательно-познавательный проект о легендарных передачах отечественного ТВ.

  • Профессия - режиссёр

    "Профессия - режиссёр" - цикл документальных фильмов о талантливых театральных режиссёрах России. Кто они – люди, которые без театра жить не могут?

  • Раскрывая тайны звёзд

    По выходным

    Поговорим по душам! Герои программы – такие же обычные люди, только звёзды. О чем они вспоминают, о чем жалеют, что потеряли и приобрели за свою долгую и непростую жизнь?

  • Сделано в Москве

    В новом сезоне телепроект “Сделано в Москве” будет посвящен КИНО. Зритель увидит явления, события, историю города и людей сквозь призму фильмов, созданных в период с 30-х гг. до нулевых.

  • Сделано в Москве

    Проект "Сделано в Москве" и столичный телеканал "Москва 24" запускают одноименную авторскую программу, которая будет посвящена деятельности московских предпринимателей. Всего в программе примут участие 30 столичных брендов.

  • Сити

    Сити - новый городской путеводитель выходного дня. Каждый выпуск проекта – готовый сценарий отдыха в одном из районов столицы – от утреннего кофе до вечернего спектакля.

  • Сити Уикенд

    Сити Уикенд - идеальный сценарий московских выходных: от утреннего кофе до вечернего спектакля и ночной тусовки в секретном месте.

  • Сити. Столик на двоих

    Каждую неделю ведущая, девушка-комик Ярослава Тринадцатко, приходит в рестораны чтобы показать, как еда вписывается в повседневную городскую жизнь. Без экспертского тона и лишних слов. новые места, вкусы и то, как сегодня существует московская гастрономия.

  • Служебный роман

    По пятницам

    "Служебный роман" – документально-развлекательный проект с актрисой Анной Ардовой расскажет романтические истории, зародившиеся на съёмочных площадках популярных фильмов и за кулисами театров.

  • Спецпроект. 9 ряд 10, 11 место

    "«9 ряд. 10.11 место" - это проект, который расскажет о "рецепте" создания спектакля.

  • Спецпроект. Галеристки

    В 2024 у основных музейных и арт-институций Москвы женское лицо.

  • Спецпроект. Кто кормит Москву

    Какие гастрономические предпочтения у москвичей? Что сегодня в топе: мясо или рыба? Кто задает тренды на еду – мужчины или женщины?

  • Спецпроект. Наследники

    Документальный проект о создании спектакля "Наследники" в театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.

  • Спецпроект. Худрук

    "Худрук" - это серия документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.

  • Спецпроект. Худруки

    Новый документальный спецпроект "Худруки" посвящен художественным руководителям московских театров.

  • Спецреп

    Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы

  • Спорт в большом городе

    понедельник, 20.00

    Ведущие Дмитрий Кирюшкин и Сергей Новоселов обсуждают самые интересные спортивные новости – всегда весело, познавательно и искрометно.

  • Страсти на эстраде

    Программа "Страсти на эстраде" предложит уникальную возможность заглянуть за кулисы мира советского шоу-бизнеса. Программа расскажет о жизни и карьере легендарных артистов, их взлётах и падениях.

  • ТЕХНО

    Ежедневно по будням

    Новый проект поможет зрителю сориентироваться в пространстве инноваций и улучшить таким образом свою жизнь. Это обзор самых интересных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению. Без сложной информации

  • Тайны души

    По субботам

    «Тайны души» - не просто беседа, а настоящий разговор по душам известной ведущей Любови Акелиной с легендами театра и кино, с нашими выдающимися современниками.

  • Тайны кино

    По будням

    Программа про любимые советские фильмы и о людях, которые их создавали: режиссерах, операторах, актерах, костюмерах, реквизиторах. Каждый выпуск – это путешествие в закулисье, а точнее, по ту сторону кадра.

  • Тайны нашей эстрады

    По будням

    Давайте вместе с телеканалом «Москва Доверие» заглянем за кулисы советской эстрады! Мы все знали наизусть популярные песни прошлых лет, но не ведали, как и чем живут исполнители, поэты и композиторы, подарившие нам милые сердцу хиты.

  • Такая история

    По будням

    Телевизионный цикл реальных исторических анекдотов о жизни и творчестве всенародно любимых актёров, режиссёров, деятелей искусства советского периода.

  • Торги Москвы

    Информирование аудитории о запланированных торгах по продаже/аренде принадлежащего городу имущества

  • Улица Правды

    Пятница, 21.00

    Улица Правды – это непринужденная беседа о культурных и гастрономических развлечениях столицы. Борис Болелов, VJ Chuck и Мария Браво знают, где и как правильно тусоваться, на какие концерты можно не ходить, а какие события пропускать категорически нельзя.

  • Улицы московские

    По будням

    Проект "Улицы московские" погружает зрителей в историю Москвы, её тайны, воспоминания и уникальную атмосферу.

  • Утро

    Городские новости, транспортная обстановка, актуальный прогноз погоды, полезные советы, а также бодрость и хорошее настроение на весь день

  • Физкультура

    Много лет ведущие канала рассказывают о спортивных событиях, нововведениях и сооружениях города. Мы решили проверить, а дружат ли они сами со спортом?

  • Цена вопроса

    Вторник, 20.00

    Программа "Цена вопроса" с Алексеем Бобровским – о глобальных вопросах, связанных с санкциями, политикой и экономикой России.

  • Цыпкин, ты достал!

    Четверг, 20.00

    Писатель, публицист, сценарист и драматург Александр Цыпкин каждую неделю "достает" разных гостей.

  • Эконом FAQ

    Вторник, 16.00

    Алексей Бобровский отвечает на часто задаваемые вопросы – Frequently Asked Questions – об экономической ситуации в прямом эфире "Москвы FM".

  • Это Москва

    "Это Москва" – телепроект, который состоит из цикла мини-документальных фильмов, посвященных развитию города в разных сферах

  • Юмор на все времена

    Программа «Юмор на все времена» рассказывает о творческой жизни талантливых юмористов, их взлётах и падениях, курьёзных ситуациях и о незабываемых эстрадных номерах.

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

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Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

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Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

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Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

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Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

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Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

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Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

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Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

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