100 баек о Москве Авторская программа, в которой город предстает живым персонажем со своим характером, мифами и легендами. Каждый выпуск – короткая серия новелл, объединенных ведущим и единой интонацией: ироничной, увлеченной, с динамичной подачей. VK OK

20 минут "20 минут" – это серия документальных специальных репортажей, в которых журналисты не просто рассказывают о трендах, а показывают, что и кто за ними стоит, чего от них ждать и как можно повлиять. VK OK

M24 x Ticketland О самых интересных событиях в нашем городе: как нескучно провести выходные или просто свободный вечер, куда пойти на свидание или с детьми, как заранее купить билеты в театр или на концерт. VK OK

M24 × Wink Как быть в курсе главных кинопремьер и не потеряться в океане контента? Ответ на этот вопрос ищите в утренней рубрике на телеканале Москва 24. Специально для вас — подборка самых ярких новинок от одной из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Wink VK OK

Архитектура заботы Проект о том, как работают городские службы. Каждый выпуск — история тех, кто делает нашу жизнь лучше, безопаснее, интересней. VK OK

Атмосфера Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки VK OK

В главной роли По воскресениям Сегодня каждый деятель советского кинематографа - актёр, режиссёр, сценарист, монтажёр, оператор, композитор - так называемая «уходящая натура». Воспоминания этих людей – бесценны. VK OK

В списках не значился Документальный проект о создании спектакля "В списках не значился"​​​ в Театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Спектакль "В списках не значился" выходит в юбилейный год Победы. VK OK

Вечерняя передача Понедельник - четверг, 21.00 "Вечерняя передача" – это двухчасовое шоу для всех, кто хотя бы раз садился за руль в Москве. VK OK

Вечерняя поверка По будням с 18.00 Вечерняя итоговая программа. Все, что интересует Москву, о чем весь день говорит город. Четко и по делу обо всех событиях расскажут ведущие Влад Кутузов и Карина Минина. VK OK

Вот это любовь! По будням Программа «Вот это любовь!» - это истории жизни, знакомства, любви, а может даже и громких разводов знаменитых пар кинематографа и эстрады советского периода нашей страны VK OK

Время московское По пятницам "Время московское" и ведущий Валерий Николаев отправляют зрителей в путешествие по Москве XX-XXI веков. VK OK

Все события дня: дневной эфир Будние дни, с 11.00 до 17.00 Ведущие линейного эфира Игорь Рябов, Иван Евдокимов, Карина Минина и Мария Терская держат вас в курсе актуальных тем дня. VK OK

Встань Москвичом Будние дни, с 7.00 до 11.00 "Встань Москвичом" с Натальей Пешковой и Романом Карловым – они всегда в курсе всего, что происходит в городе: важнейших новостей, ситуации на дорогах и точных прогнозов погоды VK OK

Выбор Рыбова "Выбор Рыбова" - новое шоу, в котором вы узнаете всю правду о любимых продуктах, и найдете идеальный баланс сочетания пользы и вкуса. В каждом выпуске Евгений Рыбов вместе с экспертами делает подробный чек-лист продуктов. VK OK

Город без окраин По будням "Город без окраин" – проект о развитии районов Москвы глазами жителей. Героем каждого выпуска становится коренной москвич. VK OK

Деньги 24 О самом важном из мира экономики и личных финансов – максимально просто и понятно VK OK

Долголетие шоу По субботам в 13:30 Это реалити-шоу о преображении, в котором главным является не изменение внешности, а изменение внутреннего состояния. VK OK

Дома хорошо Среда, 20.00 Авторская программа Амалии Акоповой – это пошаговая инструкция для туров в самые отдаленные уголки нашей Родины. VK OK

ЗОО 24 По субботам Московский зоопарк – старейший в России, здесь нашли свой дом 10 000 особей, и каждое из животных мечтает рассказать о себе зрителям телеканала Москва 24. Мы предлагаем провести тут несколько дней и понаблюдать за его обитателями. VK OK

Занимательная дердология Пятница 9.00 Психолог Юлия Дердо размещает вас на своей психологической кушетке и помогает разобраться в самой сложной жизненной ситуации в прямом эфире "Москвы FM". VK OK

Звезды советского экрана По будням Цикл программ, в котором рассказывается о жизни и творчестве звезд советского кино, всенародно любимых фильмах и интересных подробностях отечественного кинопроизводства. VK OK

Знатоки Москвы По воскресеньям Каждое воскресенье в 12:20 на телеканале "Москва Доверие" — викторина "Знатоки Москвы". Это увлекательная игра на эрудицию, в которой участники отвечают на вопросы о культуре, географии, истории и современной жизни столицы. VK OK

Золотая рыбка По пятницам Интервью Евгения Додолева с известными деятелями искусства, заслуженными актерами театра и кино, режиссерами и музыкантами об их творческой деятельности, интересных и запоминающихся историях из личной жизни VK OK

Интервью Представители исполнительной власти города, знаменитые деятели культуры, спортсмены и просто интересные люди – в эфире телеканала "Москва 24" VK OK

Кафе Эпоха По субботам "Кафе Эпоха" - программа в формате ностальгической викторины, где встречаются легенды советского кино. VK OK

Качество жизни Жизнь в ритме мегаполиса – это постоянный стресс, потеря здоровья, и как следствие снижение качества жизни. Возникает логичный вопрос: а как повысить качество жизни в большом городе? Ответы на него ищут блогеры Алёна Рабинович и Юлиан Капицин. VK OK

Кинодача по пятницам Валентин Смирнитский приглашает своих друзей в гости на неторопливые дачные посиделки и задушевный разговор. VK OK

Кинокульт По воскресеньям Программа "Кинокульт" – это не просто рассказ о золотой коллекции советского кино, а возможность услышать истории создателей любимых фильмов. VK OK

Киномода По выходным Программа "Киномода" достанет из костюмерных "Мосфильма" самые желанные платья, о выкройках которых мечтала каждая советская женщина, покажет, как создавались культовые наряды, и расскажет об эволюции киномоды со времён СССР до наших дней. VK OK

Кинореквизит "Кинореквизит" – это полное погружение в атмосферу СССР вместе с диктором и телеведущим Владимиром Березиным. Как доставали дефицитные товары для съёмок? Зачем режиссёры специально использовали одни и те же предметы из фильма в фильм. VK OK

Киноулица пятница, воскресенье В формате «уличных посиделок» ведущий программы Валентин Смирнитский встречается со знаменитыми актёрами прошлых лет. VK OK

Куда заведёт этот город Главный герой – простой москвич, он ходит с камерой по любимому городу, подмечая интересные и необычные моменты, к которым все уже давно присмотрелись. Он общается с людьми и посещает места, которые составляют саму ткань города. VK OK

Куки внуки Наши бабушки и дедушки всегда рады нас накормить. Пирожки, щи-борщи, яблочко на дорожку. Но современная молодежь выбирает другую еду – бургеры, роллы и сашими, поке, паэлья и лазанья – смогут ли пожилые люди в домашних условиях приготовить эти блюда VK OK

М24 х Московская неделя моды В выездной студии телеканала ежедневные прямые включения с показов, репортажи и интервью с ведущими российскими дизайнерами, блогерами, звездами и другими представителями фэшн- индустрии. VK OK

Мегаполис Еженедельная информационно-аналитическая авторская программа главного редактора телеканала "Москва 24" Дмитрия Щугорева о самых заметных и важных событиях, которые произошли в столице за неделю и касаются каждого жителя нашего города. VK OK

Миллион вопросов По будням в 9:25 Каждый день в прямом эфире практикующие врачи и профильные специалисты отвечают на вопросы зрителей о здоровье и разбирают самые актуальные медицинские темы: от профилактики и ранней диагностики до современных методов лечения, восстановления и реабилитации VK OK

Мой район По будням Развлекательно-познавательное шоу "Мой район", цель которого – познакомить зрителей с интересными жителями города и событиями, происходящими в разных районах столицы. VK OK

Мой район. В один клик Ежедневно Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях – онлайн прогноз погоды, афиша культурных событий, кино и театральные премьеры, мероприятия в парках. VK OK

Мой район. Место встречи По будням "Мой район. Место встречи" – это новый формат любимого шоу. Теперь каждое рабочее утро на телеканале "Москва Доверие" встречаем со звёздами отечественного кино – Дмитрием Харатьяном и Ольгой Кабо. VK OK

Мой район. Новости События, которые обсуждают от Троицка до Зеленограда. Мероприятия и проекты, о которых говорят. VK OK

Москва едет Программа "Москва едет" рассказывает о столичном транспорте. Движение города по магистралям, под землей, по воде. В одном месте все, что нужно знать пассажиру, водителю и пешеходу VK OK

Москва и окрестности Информационно-развлекательная телепрограмма, ориентирует зрителей в теме активного отдыха в Москве и Подмосковье. Мы покажем москвичам, что отдохнуть и получить массу эмоций и ярких впечатлений, можно не выезжая из любимого города VK OK

Московский детектив По субботам Ведущий проекта Валерий Баринов оказывается в кабинете следователя по особо важным делам. С помощью рассекреченных архивов и фотолаборатории он воссоздаёт этапы расследования самых громких преступлений советской Москвы. VK OK

Московский патруль Программа "Московский патруль" посвящена успешной профилактике правонарушений и обеспечению безопасности на территории Москвы VK OK

Мослекторий "Мослекторий" – место встречи самых сложных вопросов и самых понятных ответов VK OK

Моя Москва По будням "Моя Москва" – это разговор по душам со звёздами. Известные актёры театра и кино, музыканты и писатели, учёные и спортсмены рассказывают, с чего начиналась их Москва. VK OK

Мрр вашему дому Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве VK OK

Новости дня События, которые обсуждают от Троицка до Зеленограда. Мероприятия и проекты, о которых говорят. Инициативы, которые реализует Москва для комфортной жизни в столице. VK OK

Откройте, Давид Давид Виннер показывает, как звезды кино, театра и эстрады проживают день в Москве в режиме реального времени VK OK

Офис Документальный сериал о том, как и где работает Москва. Каждый выпуск – это погружение в одну компанию. Экскурсии в лучшие офисы Москвы, где рассказывают про философию бренда, дизайн, зоны отдыха, корпоративную культуру, традиции. VK OK

Познавательный фильм Познавательные фильмы о Москве и о развитии города в разных сферах: строительство, архитектура, социальная сфера, транспорт, благоустройство, здравоохранение, природа, экология, праздники, фестивали и многое другое VK OK

Поймать звезду Пятница, 20.00 Гости программы – талантливые люди разных профессий: артисты, писатели, режиссеры, спортсмены и художники. В эфире "Москвы FM" они рассказывают, как жили до популярности и какие проекты их занимают сейчас. Ведущая – Алла Омелюта. VK OK

Построено в Москве Дайджест историй о Москве и москвичах. В поле зрения ведущего те стороны жизни города, которые имеют самое непосредственное отношение к каждому из нас – жилье, образование, медицина, отдых, спорт и т.д. VK OK

Приключение улиц Уникальный проект Стаса Намина. Автор многих популярных песен, создатель и лидер рок-групп "Цветы" и "Парк Горького" проводит серию телевизионных экскурсий по улицам, которые стали родными и близкими музыканту. VK OK

Программа наших передач По пятницам Новый развлекательно-познавательный проект о легендарных передачах отечественного ТВ. VK OK

Профессия - режиссёр "Профессия - режиссёр" - цикл документальных фильмов о талантливых театральных режиссёрах России. Кто они – люди, которые без театра жить не могут? VK OK

Раскрывая тайны звёзд По выходным Поговорим по душам! Герои программы – такие же обычные люди, только звёзды. О чем они вспоминают, о чем жалеют, что потеряли и приобрели за свою долгую и непростую жизнь? VK OK

Сделано в Москве В новом сезоне телепроект “Сделано в Москве” будет посвящен КИНО. Зритель увидит явления, события, историю города и людей сквозь призму фильмов, созданных в период с 30-х гг. до нулевых. VK OK

Сделано в Москве Проект "Сделано в Москве" и столичный телеканал "Москва 24" запускают одноименную авторскую программу, которая будет посвящена деятельности московских предпринимателей. Всего в программе примут участие 30 столичных брендов. VK OK

Сити Сити - новый городской путеводитель выходного дня. Каждый выпуск проекта – готовый сценарий отдыха в одном из районов столицы – от утреннего кофе до вечернего спектакля. VK OK

Сити Уикенд Сити Уикенд - идеальный сценарий московских выходных: от утреннего кофе до вечернего спектакля и ночной тусовки в секретном месте. VK OK

Сити. Столик на двоих Каждую неделю ведущая, девушка-комик Ярослава Тринадцатко, приходит в рестораны чтобы показать, как еда вписывается в повседневную городскую жизнь. Без экспертского тона и лишних слов. новые места, вкусы и то, как сегодня существует московская гастрономия. VK OK

Служебный роман По пятницам "Служебный роман" – документально-развлекательный проект с актрисой Анной Ардовой расскажет романтические истории, зародившиеся на съёмочных площадках популярных фильмов и за кулисами театров. VK OK

Спецпроект. Галеристки В 2024 у основных музейных и арт-институций Москвы женское лицо. VK OK

Спецпроект. Кто кормит Москву Какие гастрономические предпочтения у москвичей? Что сегодня в топе: мясо или рыба? Кто задает тренды на еду – мужчины или женщины? VK OK

Спецпроект. Наследники Документальный проект о создании спектакля "Наследники" в театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. VK OK

Спецпроект. Худрук "Худрук" - это серия документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. VK OK

Спецпроект. Худруки Новый документальный спецпроект "Худруки" посвящен художественным руководителям московских театров. VK OK

Спецреп Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы VK OK

Спорт в большом городе понедельник, 20.00 Ведущие Дмитрий Кирюшкин и Сергей Новоселов обсуждают самые интересные спортивные новости – всегда весело, познавательно и искрометно. VK OK

Страсти на эстраде Программа "Страсти на эстраде" предложит уникальную возможность заглянуть за кулисы мира советского шоу-бизнеса. Программа расскажет о жизни и карьере легендарных артистов, их взлётах и падениях. VK OK

ТЕХНО Ежедневно по будням Новый проект поможет зрителю сориентироваться в пространстве инноваций и улучшить таким образом свою жизнь. Это обзор самых интересных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению. Без сложной информации VK OK

Тайны души По субботам «Тайны души» - не просто беседа, а настоящий разговор по душам известной ведущей Любови Акелиной с легендами театра и кино, с нашими выдающимися современниками. VK OK

Тайны кино По будням Программа про любимые советские фильмы и о людях, которые их создавали: режиссерах, операторах, актерах, костюмерах, реквизиторах. Каждый выпуск – это путешествие в закулисье, а точнее, по ту сторону кадра. VK OK

Тайны нашей эстрады По будням Давайте вместе с телеканалом «Москва Доверие» заглянем за кулисы советской эстрады! Мы все знали наизусть популярные песни прошлых лет, но не ведали, как и чем живут исполнители, поэты и композиторы, подарившие нам милые сердцу хиты. VK OK

Такая история По будням Телевизионный цикл реальных исторических анекдотов о жизни и творчестве всенародно любимых актёров, режиссёров, деятелей искусства советского периода. VK OK

Торги Москвы Информирование аудитории о запланированных торгах по продаже/аренде принадлежащего городу имущества VK OK

Улица Правды Пятница, 21.00 Улица Правды – это непринужденная беседа о культурных и гастрономических развлечениях столицы. Борис Болелов, VJ Chuck и Мария Браво знают, где и как правильно тусоваться, на какие концерты можно не ходить, а какие события пропускать категорически нельзя. VK OK

Улицы московские По будням Проект "Улицы московские" погружает зрителей в историю Москвы, её тайны, воспоминания и уникальную атмосферу. VK OK

Утро Городские новости, транспортная обстановка, актуальный прогноз погоды, полезные советы, а также бодрость и хорошее настроение на весь день VK OK

Физкультура Много лет ведущие канала рассказывают о спортивных событиях, нововведениях и сооружениях города. Мы решили проверить, а дружат ли они сами со спортом? VK OK

Цена вопроса Вторник, 20.00 Программа "Цена вопроса" с Алексеем Бобровским – о глобальных вопросах, связанных с санкциями, политикой и экономикой России. VK OK

Цыпкин, ты достал! Четверг, 20.00 Писатель, публицист, сценарист и драматург Александр Цыпкин каждую неделю "достает" разных гостей. VK OK

Эконом FAQ Вторник, 16.00 Алексей Бобровский отвечает на часто задаваемые вопросы – Frequently Asked Questions – об экономической ситуации в прямом эфире "Москвы FM". VK OK

Это Москва "Это Москва" – телепроект, который состоит из цикла мини-документальных фильмов, посвященных развитию города в разных сферах VK OK