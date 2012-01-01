Программы
-
Авторская программа, в которой город предстает живым персонажем со своим характером, мифами и легендами. Каждый выпуск – короткая серия новелл, объединенных ведущим и единой интонацией: ироничной, увлеченной, с динамичной подачей.
-
"20 минут" – это серия документальных специальных репортажей, в которых журналисты не просто рассказывают о трендах, а показывают, что и кто за ними стоит, чего от них ждать и как можно повлиять.
-
О самых интересных событиях в нашем городе: как нескучно провести выходные или просто свободный вечер, куда пойти на свидание или с детьми, как заранее купить билеты в театр или на концерт.
-
Как быть в курсе главных кинопремьер и не потеряться в океане контента? Ответ на этот вопрос ищите в утренней рубрике на телеканале Москва 24. Специально для вас — подборка самых ярких новинок от одной из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Wink
-
Проект о том, как работают городские службы. Каждый выпуск — история тех, кто делает нашу жизнь лучше, безопаснее, интересней.
-
Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки
-
По воскресениям
Сегодня каждый деятель советского кинематографа - актёр, режиссёр, сценарист, монтажёр, оператор, композитор - так называемая «уходящая натура». Воспоминания этих людей – бесценны.
-
Документальный проект о создании спектакля "В списках не значился" в Театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Спектакль "В списках не значился" выходит в юбилейный год Победы.
-
Понедельник - четверг, 21.00
"Вечерняя передача" – это двухчасовое шоу для всех, кто хотя бы раз садился за руль в Москве.
-
По будням с 18.00
Вечерняя итоговая программа. Все, что интересует Москву, о чем весь день говорит город. Четко и по делу обо всех событиях расскажут ведущие Влад Кутузов и Карина Минина.
-
По будням
Программа «Вот это любовь!» - это истории жизни, знакомства, любви, а может даже и громких разводов знаменитых пар кинематографа и эстрады советского периода нашей страны
-
По пятницам
"Время московское" и ведущий Валерий Николаев отправляют зрителей в путешествие по Москве XX-XXI веков.
-
Будние дни, с 11.00 до 17.00
Ведущие линейного эфира Игорь Рябов, Иван Евдокимов, Карина Минина и Мария Терская держат вас в курсе актуальных тем дня.
-
Будние дни, с 7.00 до 11.00
"Встань Москвичом" с Натальей Пешковой и Романом Карловым – они всегда в курсе всего, что происходит в городе: важнейших новостей, ситуации на дорогах и точных прогнозов погоды
-
"Выбор Рыбова" - новое шоу, в котором вы узнаете всю правду о любимых продуктах, и найдете идеальный баланс сочетания пользы и вкуса. В каждом выпуске Евгений Рыбов вместе с экспертами делает подробный чек-лист продуктов.
-
По будням
"Город без окраин" – проект о развитии районов Москвы глазами жителей. Героем каждого выпуска становится коренной москвич.
-
О самом важном из мира экономики и личных финансов – максимально просто и понятно
-
Деньги 24: Финансовая грамотность
Специальная рубрика медиапроекта "Деньги 24", посвящённая повышению финансовой грамотности москвичей.
-
По субботам в 13:30
Это реалити-шоу о преображении, в котором главным является не изменение внешности, а изменение внутреннего состояния.
-
Среда, 20.00
Авторская программа Амалии Акоповой – это пошаговая инструкция для туров в самые отдаленные уголки нашей Родины.
-
По субботам
Московский зоопарк – старейший в России, здесь нашли свой дом 10 000 особей, и каждое из животных мечтает рассказать о себе зрителям телеканала Москва 24. Мы предлагаем провести тут несколько дней и понаблюдать за его обитателями.
-
Пятница 9.00
Психолог Юлия Дердо размещает вас на своей психологической кушетке и помогает разобраться в самой сложной жизненной ситуации в прямом эфире "Москвы FM".
-
По будням
Цикл программ, в котором рассказывается о жизни и творчестве звезд советского кино, всенародно любимых фильмах и интересных подробностях отечественного кинопроизводства.
-
По воскресеньям
Каждое воскресенье в 12:20 на телеканале "Москва Доверие" — викторина "Знатоки Москвы". Это увлекательная игра на эрудицию, в которой участники отвечают на вопросы о культуре, географии, истории и современной жизни столицы.
-
По пятницам
Интервью Евгения Додолева с известными деятелями искусства, заслуженными актерами театра и кино, режиссерами и музыкантами об их творческой деятельности, интересных и запоминающихся историях из личной жизни
-
Представители исполнительной власти города, знаменитые деятели культуры, спортсмены и просто интересные люди – в эфире телеканала "Москва 24"
-
По субботам
"Кафе Эпоха" - программа в формате ностальгической викторины, где встречаются легенды советского кино.
-
Жизнь в ритме мегаполиса – это постоянный стресс, потеря здоровья, и как следствие снижение качества жизни. Возникает логичный вопрос: а как повысить качество жизни в большом городе? Ответы на него ищут блогеры Алёна Рабинович и Юлиан Капицин.
-
по пятницам
Валентин Смирнитский приглашает своих друзей в гости на неторопливые дачные посиделки и задушевный разговор.
-
По воскресеньям
Программа "Кинокульт" – это не просто рассказ о золотой коллекции советского кино, а возможность услышать истории создателей любимых фильмов.
-
По выходным
Программа "Киномода" достанет из костюмерных "Мосфильма" самые желанные платья, о выкройках которых мечтала каждая советская женщина, покажет, как создавались культовые наряды, и расскажет об эволюции киномоды со времён СССР до наших дней.
-
"Кинореквизит" – это полное погружение в атмосферу СССР вместе с диктором и телеведущим Владимиром Березиным. Как доставали дефицитные товары для съёмок? Зачем режиссёры специально использовали одни и те же предметы из фильма в фильм.
-
пятница, воскресенье
В формате «уличных посиделок» ведущий программы Валентин Смирнитский встречается со знаменитыми актёрами прошлых лет.
-
Главный герой – простой москвич, он ходит с камерой по любимому городу, подмечая интересные и необычные моменты, к которым все уже давно присмотрелись. Он общается с людьми и посещает места, которые составляют саму ткань города.
-
Наши бабушки и дедушки всегда рады нас накормить. Пирожки, щи-борщи, яблочко на дорожку. Но современная молодежь выбирает другую еду – бургеры, роллы и сашими, поке, паэлья и лазанья – смогут ли пожилые люди в домашних условиях приготовить эти блюда
-
В выездной студии телеканала ежедневные прямые включения с показов, репортажи и интервью с ведущими российскими дизайнерами, блогерами, звездами и другими представителями фэшн- индустрии.
-
Еженедельная информационно-аналитическая авторская программа главного редактора телеканала "Москва 24" Дмитрия Щугорева о самых заметных и важных событиях, которые произошли в столице за неделю и касаются каждого жителя нашего города.
-
По будням в 9:25
Каждый день в прямом эфире практикующие врачи и профильные специалисты отвечают на вопросы зрителей о здоровье и разбирают самые актуальные медицинские темы: от профилактики и ранней диагностики до современных методов лечения, восстановления и реабилитации
-
По будням
Развлекательно-познавательное шоу "Мой район", цель которого – познакомить зрителей с интересными жителями города и событиями, происходящими в разных районах столицы.
-
Ежедневно
Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях – онлайн прогноз погоды, афиша культурных событий, кино и театральные премьеры, мероприятия в парках.
-
По будням
"Мой район. Место встречи" – это новый формат любимого шоу. Теперь каждое рабочее утро на телеканале "Москва Доверие" встречаем со звёздами отечественного кино – Дмитрием Харатьяном и Ольгой Кабо.
-
События, которые обсуждают от Троицка до Зеленограда. Мероприятия и проекты, о которых говорят.
-
Программа "Москва едет" рассказывает о столичном транспорте. Движение города по магистралям, под землей, по воде. В одном месте все, что нужно знать пассажиру, водителю и пешеходу
-
Информационно-развлекательная телепрограмма, ориентирует зрителей в теме активного отдыха в Москве и Подмосковье. Мы покажем москвичам, что отдохнуть и получить массу эмоций и ярких впечатлений, можно не выезжая из любимого города
-
По субботам
Ведущий проекта Валерий Баринов оказывается в кабинете следователя по особо важным делам. С помощью рассекреченных архивов и фотолаборатории он воссоздаёт этапы расследования самых громких преступлений советской Москвы.
-
Программа "Московский патруль" посвящена успешной профилактике правонарушений и обеспечению безопасности на территории Москвы
-
"Мослекторий" – место встречи самых сложных вопросов и самых понятных ответов
-
По будням
"Моя Москва" – это разговор по душам со звёздами. Известные актёры театра и кино, музыканты и писатели, учёные и спортсмены рассказывают, с чего начиналась их Москва.
-
Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве
-
События, которые обсуждают от Троицка до Зеленограда. Мероприятия и проекты, о которых говорят. Инициативы, которые реализует Москва для комфортной жизни в столице.
-
Давид Виннер показывает, как звезды кино, театра и эстрады проживают день в Москве в режиме реального времени
-
Документальный сериал о том, как и где работает Москва. Каждый выпуск – это погружение в одну компанию. Экскурсии в лучшие офисы Москвы, где рассказывают про философию бренда, дизайн, зоны отдыха, корпоративную культуру, традиции.
-
Познавательные фильмы о Москве и о развитии города в разных сферах: строительство, архитектура, социальная сфера, транспорт, благоустройство, здравоохранение, природа, экология, праздники, фестивали и многое другое
-
Пятница, 20.00
Гости программы – талантливые люди разных профессий: артисты, писатели, режиссеры, спортсмены и художники. В эфире "Москвы FM" они рассказывают, как жили до популярности и какие проекты их занимают сейчас. Ведущая – Алла Омелюта.
-
Дайджест историй о Москве и москвичах. В поле зрения ведущего те стороны жизни города, которые имеют самое непосредственное отношение к каждому из нас – жилье, образование, медицина, отдых, спорт и т.д.
-
Уникальный проект Стаса Намина. Автор многих популярных песен, создатель и лидер рок-групп "Цветы" и "Парк Горького" проводит серию телевизионных экскурсий по улицам, которые стали родными и близкими музыканту.
-
По пятницам
Новый развлекательно-познавательный проект о легендарных передачах отечественного ТВ.
-
"Профессия - режиссёр" - цикл документальных фильмов о талантливых театральных режиссёрах России. Кто они – люди, которые без театра жить не могут?
-
По выходным
Поговорим по душам! Герои программы – такие же обычные люди, только звёзды. О чем они вспоминают, о чем жалеют, что потеряли и приобрели за свою долгую и непростую жизнь?
-
В новом сезоне телепроект “Сделано в Москве” будет посвящен КИНО. Зритель увидит явления, события, историю города и людей сквозь призму фильмов, созданных в период с 30-х гг. до нулевых.
-
Проект "Сделано в Москве" и столичный телеканал "Москва 24" запускают одноименную авторскую программу, которая будет посвящена деятельности московских предпринимателей. Всего в программе примут участие 30 столичных брендов.
-
Сити - новый городской путеводитель выходного дня. Каждый выпуск проекта – готовый сценарий отдыха в одном из районов столицы – от утреннего кофе до вечернего спектакля.
-
Сити Уикенд - идеальный сценарий московских выходных: от утреннего кофе до вечернего спектакля и ночной тусовки в секретном месте.
-
Каждую неделю ведущая, девушка-комик Ярослава Тринадцатко, приходит в рестораны чтобы показать, как еда вписывается в повседневную городскую жизнь. Без экспертского тона и лишних слов. новые места, вкусы и то, как сегодня существует московская гастрономия.
-
По пятницам
"Служебный роман" – документально-развлекательный проект с актрисой Анной Ардовой расскажет романтические истории, зародившиеся на съёмочных площадках популярных фильмов и за кулисами театров.
-
Спецпроект. 9 ряд 10, 11 место
"«9 ряд. 10.11 место" - это проект, который расскажет о "рецепте" создания спектакля.
-
В 2024 у основных музейных и арт-институций Москвы женское лицо.
-
Какие гастрономические предпочтения у москвичей? Что сегодня в топе: мясо или рыба? Кто задает тренды на еду – мужчины или женщины?
-
Документальный проект о создании спектакля "Наследники" в театре Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.
-
"Худрук" - это серия документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.
-
Новый документальный спецпроект "Худруки" посвящен художественным руководителям московских театров.
-
Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы
-
понедельник, 20.00
Ведущие Дмитрий Кирюшкин и Сергей Новоселов обсуждают самые интересные спортивные новости – всегда весело, познавательно и искрометно.
-
Программа "Страсти на эстраде" предложит уникальную возможность заглянуть за кулисы мира советского шоу-бизнеса. Программа расскажет о жизни и карьере легендарных артистов, их взлётах и падениях.
-
Ежедневно по будням
Новый проект поможет зрителю сориентироваться в пространстве инноваций и улучшить таким образом свою жизнь. Это обзор самых интересных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению. Без сложной информации
-
По субботам
«Тайны души» - не просто беседа, а настоящий разговор по душам известной ведущей Любови Акелиной с легендами театра и кино, с нашими выдающимися современниками.
-
По будням
Программа про любимые советские фильмы и о людях, которые их создавали: режиссерах, операторах, актерах, костюмерах, реквизиторах. Каждый выпуск – это путешествие в закулисье, а точнее, по ту сторону кадра.
-
По будням
Давайте вместе с телеканалом «Москва Доверие» заглянем за кулисы советской эстрады! Мы все знали наизусть популярные песни прошлых лет, но не ведали, как и чем живут исполнители, поэты и композиторы, подарившие нам милые сердцу хиты.
-
По будням
Телевизионный цикл реальных исторических анекдотов о жизни и творчестве всенародно любимых актёров, режиссёров, деятелей искусства советского периода.
-
Информирование аудитории о запланированных торгах по продаже/аренде принадлежащего городу имущества
-
Пятница, 21.00
Улица Правды – это непринужденная беседа о культурных и гастрономических развлечениях столицы. Борис Болелов, VJ Chuck и Мария Браво знают, где и как правильно тусоваться, на какие концерты можно не ходить, а какие события пропускать категорически нельзя.
-
По будням
Проект "Улицы московские" погружает зрителей в историю Москвы, её тайны, воспоминания и уникальную атмосферу.
-
Городские новости, транспортная обстановка, актуальный прогноз погоды, полезные советы, а также бодрость и хорошее настроение на весь день
-
Много лет ведущие канала рассказывают о спортивных событиях, нововведениях и сооружениях города. Мы решили проверить, а дружат ли они сами со спортом?
-
Вторник, 20.00
Программа "Цена вопроса" с Алексеем Бобровским – о глобальных вопросах, связанных с санкциями, политикой и экономикой России.
-
Четверг, 20.00
Писатель, публицист, сценарист и драматург Александр Цыпкин каждую неделю "достает" разных гостей.
-
Вторник, 16.00
Алексей Бобровский отвечает на часто задаваемые вопросы – Frequently Asked Questions – об экономической ситуации в прямом эфире "Москвы FM".
-
"Это Москва" – телепроект, который состоит из цикла мини-документальных фильмов, посвященных развитию города в разных сферах
-
Программа «Юмор на все времена» рассказывает о творческой жизни талантливых юмористов, их взлётах и падениях, курьёзных ситуациях и о незабываемых эстрадных номерах.