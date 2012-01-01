18+ Воскресенье, 23.00 В программе "18+" руководитель сети центров для женщин "СЕКС.РФ" Екатерина Любимова и тренер проекта РМЭС Денис Шальнов обсуждают самые деликатные темы. FB

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The City Программа о том, как провести выходные в городе и куда пойти прямо сегодня FB

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Атмосфера Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки. FB

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Без виз Программа о том, как побывать за границей, не выезжая из Москвы FB

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Вечерняя передача понедельник-четверг с 21.00-23.00 Автомобильное и не очень шоу с легендарным Игорем Сириным теперь слушайте по будням с 21.00 в эфире радиостанции "Москва FM". FB

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Во власти городов Что объединяет 25 миллионов людей с разными характерами, историями, мечтами? Что заставляет их каждый день совершать похожие поступки и следовать одним и тем же правилам? FB

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Все события дня: дневной эфир Каждый будний день с 11.00 до 17.00 По будням ведущие дневного эфира Екатерина Есенина, Екатерина Алексеева и Игорь Рябов держат вас в курсе актуальных тем дня. FB

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Встань Москвичом Будние дни, с 7.00 до 11.00 "Встань Москвичом!" с Дмитрием Казниным и Натальей Пешковой — они всегда в курсе всего, что происходит в городе: важнейших новостей, ситуации на дорогах и точных прогнозов погоды. FB

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Выходные данные пятница, 23.00 Программа "Выходные данные" помогает слушателям определиться, где и как лучше провести уик-энд в Москве. Ведущий Фёдор Баландин находит лучшее среди кинопремьер, театральных постановок, выставок, мастер-классов, фестивалей, новинок литературы. Что выбрать FB

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ГОСТ Что нам продают в магазинах Москвы на самом деле? И как недобросовестные производители обманывают покупателей? Команда программы "Городской стандарт" выводит на чистую воду нечестных предпринимателей. И наводит порядок на столичных прилавках! FB

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Городская Среда среда, 20.00 "Городская среда" с Александром Шумским и Александром Усольцевым — программа о проблемах мегаполиса и способах их решения. FB

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Делаем вместе В середине 80-х прошлого века на Центральном телевидении появилась первая тв-программа “Ритмическая гимнастика”. Подтянутые молодые люди в купальниках и гетрах стали символом домашнего спорта и перевернули сознание молодого поколения того времени FB

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Денискины Рассказы вторник, 16.00 Экономическая аналитическая программа Дениса Елаховского. FB

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Доктор 24 Профессионально говорим о том, что обсуждает весь интернет. С первых дней эпидемии COVID-19 миллионы людей по всему миру искали в интернете ответы: лечится ли это, какие лекарства принимать, как сделать антисептик своими руками? FB

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Живые деньги четверг, 16.00 Ведущий программы "Живые деньги" совместно с ведущими дневного эфира "Москва FM" рассказывает о способах сохранения денег, ситуации на рынке ценных бумаг, идеях для инвестиций во время кризиса – обо всем, что связано с деньгами. FB

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Жизнь в большом городе Интерактивная информационно-познавательная программа. Обо всем, что происходит в столице и волнует москвичей. Каждый день – новая тема и новый злободневный вопрос FB

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Жизнь со вкусом вторник, 20.00 Дарья Орлова и ее соведущая Влада Лесниченко рассказывают о лучших и худших ресторанах и кафе столицы, рассматривая их во всех гастрономических подробностях, а также отвечают на вопросы слушателей в прямом эфире. FB

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Занимательная дердология Пятница 9.00 Психолог Юлия Дердо размещает вас на своей психологической кушетке и помогает разобраться в самой сложной жизненной ситуации в прямом эфире радиостанции "Москва FM". FB

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Звезды советского экрана по будням Цикловая программа, цель которой рассказать о жизни и творчестве звёзд советского кино, всенародно любимых фильмах и интересных подробностях отечественного кинопроизводства FB

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Золотая рыбка По пятницам Интервью Евгения Додолева с известными деятелями искусства, заслуженными актерами театра и кино, режиссерами и музыкантами об их творческой деятельности, интересных и запоминающихся историях из личной жизни FB

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Иностранности пятница, 22.00 Сколько в Москве иностранцев? И почему из всех городов мира они выбрали именно наш? Каждую неделю Полина Ермолаева приглашает экспатов из разных стран, чтобы изучить их странности. И узнать: а что им кажется странным в нас? FB

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Интервью Представители исполнительной власти города, знаменитые деятели культуры, спортсмены и просто интересные люди - в эфире телеканала "Москва 24" FB

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Историс Теперь, чтобы быть в курсе всех звездных новостей, не нужно просматривать сотни аккаунтов героев глянца, достаточно вовремя включить Москву 24 FB

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Кино началось среда, 23.00 Киноман и журналист Роман Григорьев еженедельно рассказывает о главных событиях, берет интервью у людей искусства и составляет собственные кинорейтинги. FB

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Личный подход Ольги Журавлевой Четверг 23.00, Воскресенье 20.00 Ведущая Ольга Журавлева встречается с гостем в студии для откровенного разговора длиною в час. Это и его "личный подход" к жизни, и ее "очень личные вопросы". FB

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Москва Раевского «Москва Раевского» - цикл фильмов о всемирно известных московских феноменах, их истории и повседневности. В каждом выпуске познавательной программы зрители вместе с автором и ведущим Владимиром Раевским отправятся туда, где никогда не оказались бы сами FB

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Москва с акцентом Москва – город для всех. В столице России есть своя "Франция" и "Германия", "Турция" и "Таиланд", "Швеция" и "Корея". Как живется, работается и любится иностранцам в Москве? "Москва с акцентом" раскроет для зрителей эту тайную Москву иностранцев. FB

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Москва сегодня Актуальные темы, острые вопросы, мнения авторитетных экспертов и варианты решения проблем. Все это в ежедневной аналитической программе "Москва сегодня" FB

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Московский патруль Программа с самой точной информацией обо всех столичных происшествиях. И оперативное освещение криминальных событий мегаполиса в контакте с силовыми структурами города FB

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На гребне волны Популярные артисты, блогеры, музыканты и актеры обсуждают с ведущей Лейлой Ястржембской актуальные темы и делятся секретами своего успеха со зрителями FB

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Ночная смена Ночь — чтобы говорить о важном. Обсуждаем культурный код и тренды, подкасты, явление в мире искусства, веб-сериалы — словом, все, что формирует мир и нас в нем FB

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Познавательный фильм Познавательные фильмы о Москве и о развитии города в разных сферах: строительство, архитектура, социальная сфера, транспорт, благоустройство, здравоохранение, природа, экология, праздники, фестивали и многое другое FB

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Правда 24 Не каждый готов услышать правду, расскажут ее и вовсе единицы. Жизнь заставляет нас уходить от прямых ответов и не поддаваться на уговоры. Герои программы "Правда-24" – политики, культурные деятели и просто известные люди. FB

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Радио 2.0 Будние дни, с 17.00 до 20.00 Вечерняя итоговая программа. Все, что интересует Москву, о чем весь день говорит город. Четко и по делу обо всех событиях дня расскажут ведущие Илья Федоровцев, Роман Карлов, Елена Силуянова и Полина Ермолаева FB

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Рейд Это оперативная программа, снятая «с колёс». Хроника происшествий, рассказанная от первого лица. Наша съёмочная группа и ведущий каждый день дежурят с бригадами: ГИБДД, полиции, спасателей, пожарных и скорой помощи. FB

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Сделано в Москве "Сделано в Москве" – познавательная программа о всемирно известных московских феноменах, их истории и современности FB

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Сеть Все самое яркое, необычное и удивительное каждый день в программе "Сеть". Мы вылавливаем для Вас в интернете самые шокирующие, красивые или просто любопытные ролики FB

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Советская заграница По пятницам Советская заграница – балтийский берег и Абхазия, кино и мода, музыка и технология, пляжи и рестораны, поезда и санатории, национальные блюда и напитки – это всё, что прежде объединяло великую страну. То, что никогда не вернуть, но очень приятно вспомнить FB

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Специальный репортаж Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы FB

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Спорная территория "Спорная территория" - это первый ТВ-блог о самых резонансных конфликтах в Москве и области. Двадцать минут обзора и подробного анализа той или иной спорной ситуации в формате видео-дневника. FB

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Спорт в большом городе понедельник, 20.00 Каждый вторник ведущие Дмитрий Кирюшкин и Сергей Новоселов обсуждают самые интересные спортивные новости с гостями из мира спорта и не только. "Спорт в большом городе" — это всегда весело, познавательно и искрометно. FB

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Супермаркет Среда, 20.00 Каждую неделю ведущие программы «Супермаркет» - братья Эйхфусы выбирают группу продуктов или товаров и проводят ее всесторонний анализ. Разобраться в тонкостях рынка продуктов и товаров помогут специалисты из лучших отечественных лабораторий, врачи-диетоло FB

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Тест О качестве самых популярных продуктов телезрители узнают из тематических выпусков всероссийского потребительского проекта «Тест» FB

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Топ 5 Спецпроект Топ 5 покажет, как поменялся город, какие новые места притяжения появились в столице, а также о том, как удается сохранять памятники исторического наследия, как современность в Москве удачно переплетается с историей FB

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Торги Москвы Информирование аудитории о запланированных аукционах и конкурсах по продаже/аренде принадлежащих городу активов и имущества FB

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Улица Правды пятница, 21.00 Борис Болелов и Vj Chuck знают, где и как правильно тусоваться, на какие концерты можно не ходить, а какие события пропускать категорически нельзя. Улица Правды – это непринужденная беседа о культурных развлечениях столицы. FB

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Управление делами Никиты Непряхина воскресенье, 12.00 Как справляться с проблемами? Как достичь успеха и завоевать уважение коллег? На эти и другие вопросы знает ответ известный бизнес-тренер Никита Непряхин. FB

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Утро Утром, собираясь по делам, вы смотрите в окно – не идет ли дождь, пасмурно или ясно. Информационно-развлекательная программа «Утро» - это окно в новый день. Ежедневно с 6 до 10 утра мы рассказываем вам о самом интересном, что происходит в мегаполисе FB

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ФаСоль пятница, 23.00 Авторская программа Алены Апиной, гостями которой становятся талантливые люди разных профессий: артисты, писатели, режиссеры, спортсмены, художники и т. д. Программа состоит из 7 частей, которые олицетворяют 7 нот. Первая часть, ДО, – это детство, все, что FB

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Фанимани Смешно о сложных экономических материях и бизнес-новостях в еженедельном тележурнале FB

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Что пишут москвичи? Каждый день москвичи пишут в интернете около 60 миллионов слов. Если посчитать количество упоминаний и составить список "главных" слов, можно понять, чем сегодня живет город. В ежедневной подборке "Что пишут москвичи"– шесть топ-слов FB

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