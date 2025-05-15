Варан cъел ребенка в Таиланде

Фото: bangkokpost.com

В Таиланде в провинции Самутпракан огромный варан растерзал младенца, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание The Thaiger.

По информации СМИ, жители заметили животное с ребенком в зубах и вызвали спасателей. Специалисты нашли лишь тело, а варан успел спрятаться под домом.

Как уточняется, отобрать останки у животного не получилось. Пол ребенка не удалось установить из-за сильных повреждений. Тело передали на экспертизу. На данный момент полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард растерзал четырехлетнего ребенка. Мать с мальчиком были возле уличного туалета, но, когда она отвернулась, животное выпрыгнуло из зарослей и схватило ребенка, унеся с собой в ближайший овраг. Меры безопасности рядом с населенным пунктом усилены, а также там установили три специальные ловушки. Леопарда было решено усыпить.