Роспотребнадзор заблокировал свыше 12 тысяч ресурсов с запрещенными БАД

Около 12,4 тысячи онлайн-площадок с информацией о продаже запрещенных в России биологически активных добавок (БАД) было заблокировано в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве уточнили, что под блокировку попали, в частности, страницы, предлагавшие продукцию с превышением допустимых норм содержания веществ. Среди них фигурирует добавка "Витамин Д3 50000 NOW 50 капсул Vitamin D3 NOW Foods" производства США.

Кроме того, была пресечена реализация продукции, признанной опасной для потребителей, – например, капсул "Микродозинг Красный Мухомор". Также был ограничен сбыт препаратов, не прошедших обязательную государственную регистрацию, включая бустеры тестостерона вроде Testo PRO.

До этого Роспотребнадзор заблокировал еще около 3 тысяч интернет-площадок с запрещенными БАД. Среди таких ресурсов объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, которые предлагают приобрести под видом БАД продукцию с запрещенными компонентами.