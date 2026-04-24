Тимати заявил об отсутствии недвижимости и банковских счетов в Европе

Рэпер Тимати попал в санкционный список Европейского союза. Однако музыкант заявил, что ему все равно, так как у него нет там недвижимости и банковских счетов. Подробности – в материале Москвы 24.

Welcome to Tuapse

Совет Европейского союза на встрече в Брюсселе принял 20-й пакет санкций против России. Ограничения затронули почти 60 компаний и ряд физических лиц, в том числе предпринимателя и рэпера Тимати.

Это обернется заморозкой европейских активов, если они будут обнаружены, а также запретом на въезд в страны Евросоюза. Кроме того, рэпер не сможет получать финансовые средства или экономические ресурсы от граждан и компаний ЕС.

Музыкант отреагировал на новость в своем блоге, отметив, что на его образе жизни эти ограничения не отразятся.





Тимати рэпер В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС, поэтому на двадцатый пакет санкций мне по...

Подписчики Тимура тоже с юмором отнеслись к новости, предложив исполнителю хита Welcome to St. Tropez обратить внимание российские курорты.

"Поздравляем с санкциями! Куршевель отменяется", "вот и санкции подоспели", "welcome to Tuapse", "теперь не будешь в Сен-Тропе тусить, будешь в Туапсе плясать", "Тимур, поздравляю! Наконец, не надо ездить и оставлять деньги во вражеских странах. Покупай российский шмот, отдыхай в Туапсе!" – написали пользователи.

При этом ранее рэпер сам иронизировал над санкциями. 10 марта он опубликовал серию снимков с французского горнолыжного курорта Куршевеля. На одном из кадров он позировал среди 20 бумажных пакетов из супермаркета.

"Сколько европакетов ты видишь на фото?" – подписал снимок Тимати.

"Ищи меня в клубе"

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Тимур уже ранее попадал в санкционные списки других стран. По данным СМИ, в конце марта 2022 года на Украине предложили ввести санкции против российских артистов за поддержку специальной военной операции, в том числе против Юнусова.

В сентябре 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) и вовсе объявила российского музыканта в розыск. Причиной стало "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию". В ведомстве посчитали, что рэпер посягнул на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, потому что трижды был доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Кроме этого в СБУ отметили, что Тимати участвовал минимум в семи концертах на территории Крыма.

Тогда Юнусов тоже не расстроился, что стал персоной нон грата на Украине, прокомментировав новости строкой из своей песни.

"Если я нужен тебе, ищи меня в клубе!" – написал Тимати в своих соцсетях.

Исполнитель добавил, что попадание в подобные списки он считает показателем масштаба личности и уровня ее влияния.





Тимати рэпер Может ли это не импонировать? По-моему, не может. Воспринимаю это как большой комплимент. Спасибо!

С 2023-го Тимати числился и в санкционных списках Канады, а в 2022-м власти Латвии также запретили ему въезд в страну.

При этом рэпер известен своей любовью к заграничным путешествиям. Он часто отдыхает в разных странах в компании своих детей, матери Симоны Юнусовой и нынешней возлюбленной Валентины Ивановой. Тимур делится соответствующими снимками в своих соцсетях. В списке часто посещаемых мест был и французский курорт Сен-Тропе. По данным СМИ, последний раз рэпер был замечен там в августе 2025-го.

Судя по соцсетям, рэпер нередко посещал и столицу Франции. Например, в январе 2025-го предприниматель вместе с матерью, дочерью Алисой, сыном Ратмиром и возлюбленной Валентиной Ивановой отправился на отдых в Париж. Еще одним излюбленным местом был Куршевель, где Тимати был замечен в марте 2026-го.

В 2025-м Тимур посетил остров Ибица в Испании, где был на вечеринках, в том числе в роли диджея. В 2022-м рэпер отдыхал на греческом острове Миконос.