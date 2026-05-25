Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:38

Происшествия

ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка в Брянской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный массированный удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в MAX.

Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня "Град". По словам Ковальчука, в результате атаки погиб мирный житель. Также ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. Он доставлен в больницу, где ему уже оказана необходимая медпомощь.

"Родным погибшего – глубокие соболезнования. Пострадавшему – скорейшего выздоровления. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны", – поделился врио губернатора.

Кроме того, повреждены несколько многоквартирных домов, более 10 частных жилых домов, соцобъекты, административные здания и гаражи. На местах случившегося работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях и разрушениях уточняется.

Ранее массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородская область. В ходе атаки пострадал мирный житель, он доставлен в больницу. Также зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика