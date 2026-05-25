ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка в Брянской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный массированный удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в MAX.

Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня "Град". По словам Ковальчука, в результате атаки погиб мирный житель. Также ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. Он доставлен в больницу, где ему уже оказана необходимая медпомощь.

"Родным погибшего – глубокие соболезнования. Пострадавшему – скорейшего выздоровления. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны", – поделился врио губернатора.

Кроме того, повреждены несколько многоквартирных домов, более 10 частных жилых домов, соцобъекты, административные здания и гаражи. На местах случившегося работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях и разрушениях уточняется.

Ранее массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородская область. В ходе атаки пострадал мирный житель, он доставлен в больницу. Также зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры.