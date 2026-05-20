20 мая, 23:23

Лавров: РФ в ходе СВО не хочет наносить ущерба территориям, где живут русские

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Российская сторона в ходе спецоперации на Украине не желает наносить чрезмерного ущерба территориям, на которых проживают русские люди. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиагруппе SMG.

"Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты", – отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что российские войска последовательно решают задачи СВО. За текущий год уже было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле.

Говоря о перспективах переговоров по украинскому конфликту, Лавров заявил, что Россия будет учитывать тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский и представители европейских стран становятся все более агрессивными и наглыми.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявляли, что столица готова принять американских переговорщиков.

политика

