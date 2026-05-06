Онлайн-библиотеку запустили в столичных автобусах и электробусах

Онлайн-библиотека стала доступна пассажирам всех 750 маршрутов автобусов и электробусов в столице. Проект создал Мосгортранс совместно с сервисом электронных и аудиокниг "Яндекс Книги", рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отсканировать QR-код на экране в салоне транспорта и открыть ссылку. После этого можно авторизоваться с помощью Яндекс ID и найти мультиполку Мосгортранса.

Сейчас в коллекции есть уже около 100 бесплатных произведений. Они доступны как в электронном, так и в аудиоформате.

Отмечается, что каждый пассажир обязательно найдет что-то интересное для себя, так как в библиотеке собраны произведения самых разных жанров. Это, например, детские книги, фантастика, современная проза, научпоп.

Там же можно познакомиться с работами лауреатов литературных премий и знаменитых авторов. Подборки каждый раз обновляются в праздники или дни рождения писателей.

По словам Ликсутова, проект "Это книги" делает поездки интересными. В мае пассажирам предлагаются произведения Михаила Булгакова в честь 135-летия со дня рождения писателя, а также книги о победе в Великой Отечественной войне.

Руководитель сервиса "Яндекс Книги" Виталий Григораш отметил важность вовлечения граждан в чтение. Совместный проект с Мосгортрансом делает книги доступными и дает возможность начать читать тем людям, которые обычно не находят на это времени.

С 1 мая в рамках проекта "Лето в парках" в Москве возобновили работу лесные библиотеки. Они расположены в парках "Ходынское поле" и 50-летия Октября, а также в усадьбе Воронцово. Там можно не только воспользоваться сервисом "Яндекс Книги", но и посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы.

