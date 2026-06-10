Парковка на улицах Москвы 12 и 13 июня будет бесплатной

Парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня в честь Дня России. Мера распространится на все уличные стоянки, включая зоны с фиксированными тарифами, а также на участки с динамическим ценообразованием. При этом парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по стандартным тарифам.

Также по случаю праздника 12 июня с 10:00 будет ограничено движение автобусов в районе Ново-Переделкино. На участке Лукинской улицы частично закроют несколько остановок. Ограничения будут действовать до конца торжественной программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.