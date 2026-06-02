Владельцев электрокаров будут штрафовать за нарушение парковки в подземных паркингах

С 1 июня в России действуют новые правила размещения электромобилей и гибридов на подземных парковках. Их нельзя оставлять на стоянках без специальных систем безопасности, за нарушение предусмотрены штрафы.

Требования распространяются на новые, строящиеся и капитально ремонтируемые паркинги. Электрокары должны размещаться отдельно от машин с ДВС, группами до 10 автомобилей.

Причина изменений связана со сложностью тушения электромобилей из‑за особенностей аккумуляторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.