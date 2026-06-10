График работы соцучреждений изменится в Москве 12 июня

В День России, 12 июня, в Москве изменится график работы социальных учреждений. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В праздничный день детские и взрослые поликлиники будут работать в сокращенном режиме. При этом для экстренных случаев там будут организованы дежурные смены специалистов. Травмпункты и молочно-раздаточные пункты продолжат работу по привычному графику.

Центры госуслуг не будут принимать посетителей только 12 июня. В остальные дни они работают в обычном режиме. Телефоны психологической помощи и экстренные службы доступны круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.