08 июня, 16:30Город
Концерты и мастер-классы пройдут в Москве в честь Дня России
В Москве ко Дню России подготовили большую программу с концертами, спектаклями и мастер‑классами. Праздничные мероприятия пройдут с 12 по 14 июня.
Одним из ключевых событий станет фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Гостей фестиваля ждут 15 масштабных реконструкций, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года, Древней Руси, Первой мировой войны, а также уличным театрам начала XX века.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.