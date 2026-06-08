Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 16:30

Город

Концерты и мастер-классы пройдут в Москве в честь Дня России

Концерты и мастер-классы пройдут в Москве в честь Дня России

Из-за жары на вокзалах и станциях МЦД в Москве будут раздавать питьевую воду

Москвичам показали самые интересные находки столичных археологов

"Деньги 24": дефицит кадров в Москве в 2026 году составил 400 тысяч человек

Более 250 картин сняли в кинопарке "Москино" в Москве

Курьеры рассказали о повышенной нагрузке из-за жары в Москве

Собянин: станция метро "Звенигородская" будет открыта осенью

Москвичи отметили рост цен на воду и прохладительные напитки

Жаркая погода в Москве привела к увеличению числа отдыхающих у водоемов

Полицейские в Москве задержали серийных угонщиков японских и корейских авто

В Москве ко Дню России подготовили большую программу с концертами, спектаклями и мастер‑классами. Праздничные мероприятия пройдут с 12 по 14 июня.

Одним из ключевых событий станет фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Гостей фестиваля ждут 15 масштабных реконструкций, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года, Древней Руси, Первой мировой войны, а также уличным театрам начала XX века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЛариса Соколова

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика