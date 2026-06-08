Концерты и мастер-классы пройдут в Москве в честь Дня России

В Москве ко Дню России подготовили большую программу с концертами, спектаклями и мастер‑классами. Праздничные мероприятия пройдут с 12 по 14 июня.

Одним из ключевых событий станет фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Гостей фестиваля ждут 15 масштабных реконструкций, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года, Древней Руси, Первой мировой войны, а также уличным театрам начала XX века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.