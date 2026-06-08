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08 июня, 15:15

Общество

Курьеры рассказали о повышенной нагрузке из-за жары в Москве

Курьеры рассказали о повышенной нагрузке из-за жары в Москве

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Курьеры рассказали, что высокая температура осложняет работу на улице. Возможность ненадолго зайти в помещение с кондиционером во время получения заказа становится одним из немногих способов отдохнуть от жары. Продавцы сезонных товаров также проводят на улице до 12 часов в день и стараются работать в тени.

По прогнозам синоптиков, уже 8 июня температура воздуха в Москве может превысить отметку в 30 градусов. На фоне жары до конца недели на вокзалах и станциях МЦД пассажирам будут бесплатно раздавать питьевую воду, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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