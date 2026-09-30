Жители домов в районе Пятницкого шоссе пожаловались на ночные заезды дрифтеров. Десятки гонщиков и их болельщиков собираются у торгового центра и проводят соревнования на парковке.

Иногда соревнования заканчиваются авариями, однако участники и зрители продолжают собираться по ночам. Жители соседних домов говорят, что многократно обращались в полицию, но разогнать ночных гонщиков не получается.

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