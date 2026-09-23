Собянин сообщил о полном завершении реновации в 12 районах Москвы

В 12 районах Москвы программа реновации полностью завершена. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Во многих районах реновация выполнена на 40–50%, например в Рязанском. Здесь на смену однотипным пятиэтажным домам приходят кварталы современного комфортного жилья. Один из новых домов расположен в зоне доступности сразу двух станций метро – "Окской" и "Стахановской". Сейчас туда переезжают 440 семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.