Старое бабье лето в Москве продлится до выходных

В Москве сохранится теплая для конца сентября погода. В среду и четверг, 30 сентября и 1 октября, ожидаются солнце и сухая погода, днем воздух будет прогреваться до 13–16 градусов. Ночью температура составит 5–8 градусов, при этом в ТиНАО уже зафиксировали первые заморозки до минус 2 градусов.

К выходным погода начнет меняться: облачности станет больше, температура понизится. В Москве ожидается до 0–3 градусов ночью и до 9–14 градусов днем. По словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, окончательный переход к осенней погоде произойдет в выходные.

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