"Московский патруль": подростки-руферы устроили стрельбу в Шмитовском проезде

В Шмитовском проезде Москвы группа подростков-руферов взломала дверь многоэтажки, чтобы попасть на крышу. Когда их попытались остановить охранники, подростки распылили перцовые баллончики и открыли стрельбу из сигнального пистолета.

Полиция задержала шестерых нарушителей: двое находятся под стражей, четверо – под домашним арестом. Им грозит до семи лет колонии по статье "Хулиганство".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

