"Новости дня": жители Бескудниковского района получат новое жилье по программе реновации

В Бескудниковском районе столицы расселяют жителей по программе реновации. Москвичи переезжают в новые дома с квартирами улучшенной планировки и готовой отделкой. Рядом с новостройками обустраивают дворы, детские и спортивные площадки, а на первых этажах открываются магазины.

Всего в районе завершили переезд или находятся в процессе переселения жители 30 старых домов. Освободившиеся здания демонтируют по технологии "умного сноса".

Подробнее – в программе "Новости дня".