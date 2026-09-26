"Новости дня": от станции "Тушинская" запустили маршрут № 1568

В районе Покровское-Стрешнево от станции "Тушинская" запустили маршрут № 1568, связавший столицу с подмосковным Красногорском. Жители отметили, что автобусы стали комфортнее, ходят чаще и допоздна. В Северном Медведкове на смену маршруту № 419 пришел № 1823, который удобнее связывает район с Мытищами и Челобитьевом.

Весь парк коммунальной техники Москвы прошел полный техосмотр: заменены жидкости, фильтры и изношенные детали, отремонтированы механизмы. Перед заморозками машины получат системы для рассыпки противогололедных материалов, чтобы оперативно очищать дороги.

В парке "Ходынское поле" прошел масштабный фестиваль, посвященный 80-летию отечественного хоккея. Пространство разделили на зоны "Прошлое", "Настоящее" и "Будущее", где выставили более ста уникальных экспонатов: личные вещи спортсменов, кубки и исторические фотографии. Гости могли посетить мастер-классы, турнир по флорболу, квесты и автограф-сессии с легендарными хоккеистами.

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