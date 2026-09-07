"Мой район. Место встречи": район Текстильщики с Евгением Воловенко

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о столичном районе Текстильщики. Вместе с актером театра и кино Евгением Воловенко зрители узнают о промышленном прошлом района, его легендах, ценных кладах и людях, которые прославили Текстильщики.

Герои программы встретятся с художником, автором талисмана "Катюша" Михаилом Веременко, который расскажет о создании символа XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года. Также ведущие с тренером сборной России Сергеем Бауровым и участницей проекта "Московское долголетие" Натальей Агеенко обсудят, как бильярд помогает развивать стратегическое мышление и подходит ли он людям любого возраста.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".