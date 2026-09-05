Реконструкцию завершили на Крутицкой и Симоновской набережных в Москве

В столице завершилась реконструкция участков Крутицкой и Симоновской набережных. Проезжую часть расширили до двух полос в каждую сторону, что должно улучшить транспортную ситуацию в Даниловском районе. Прямой проезд от Новоспасского моста до стадиона "Торпедо" сократил перепробег на 3 километра.

На обновленной территории обустроили променад длиной более 1 километра, отдельные дорожки для прогулок и велосипедистов, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Береговую линию продлили более чем на 2 километра и укрепили. Вдоль набережных проходит третий маршрут электросудов с причалом "Торпедо".

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