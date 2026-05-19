19 мая, 10:55

Экономика

Число самозанятых в Москве превысило 2,3 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество самозанятых в Москве, по данным на 1 апреля 2026 года, превысило 2,34 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на заммэра Москвы, руководителя департамента Марию Багрееву.

"Все больше москвичей выбирают самозанятость как эффективный инструмент для старта собственного дела, профессиональной реализации и саморазвития", – отметила Багреева.

В частности, за первый квартал текущего года в столице зарегистрировались 79 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход. Уточняется, что в столице зарегистрировано уже 14% от общего числа самозанятых в целом по стране.

Увеличение числа самозанятых в столице говорит о росте предпринимательской активности среди населения Москвы и способствует повышению конкурентности городской экономики. Специалисты активно осваивают различные ниши – от IT-услуг и рекламы до транспортных логистических услуг.

Наиболее популярными видами деятельности являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. В период с января по март самозанятые сформировали 58,2 миллиона чеков, чей средний размер составил 2 857 рублей.

Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход за первый квартал 2026 года перечислили в бюджет столицы свыше 5 миллиардов рублей, что почти на 6% больше аналогичного периода прошлого года. В целом за время действия налогового режима в бюджет Москвы поступило свыше 65 миллиардов рублей от самозанятых.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости устранять избыточные административные барьеры, мешающие бизнесу. Это критически важно для экономического суверенитета России и стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств, указывал глава государства. При этом количество проверок бизнеса должно быть оптимальным – достаточным для защиты прав потребителей, но без избыточных барьеров.

