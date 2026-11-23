Мошенники используют приложения с искусственным интеллектом для кражи личных данных пользователей. В МВД предупредили о рекламе в социальных сетях приложения для редактирования фотографий, которое якобы позволяет легко обрабатывать снимки.

После установки программы злоумышленники получают удаленный доступ к устройству и похищают личные данные владельца. Это позволяет им входить в личные кабинеты на портале "Госуслуги" и в банковские приложения.

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