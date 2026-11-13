Большинство россиян боятся остаться без онлайн-банкинга при отключении интернета

Почти 70% россиян больше всего опасаются потерять доступ к банковским сервисам при отключении интернета. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса.

На втором месте оказались приложения для рабочих задач. Их недоступности опасаются 10% респондентов. Также участники опроса отметили риск потери доступа к навигаторам и онлайн-картам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.