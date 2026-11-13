13 ноября, 07:45Технологии
Большинство россиян боятся остаться без онлайн-банкинга при отключении интернета
Почти 70% россиян больше всего опасаются потерять доступ к банковским сервисам при отключении интернета. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса.
На втором месте оказались приложения для рабочих задач. Их недоступности опасаются 10% респондентов. Также участники опроса отметили риск потери доступа к навигаторам и онлайн-картам.
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