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13 ноября, 07:45

Технологии

Большинство россиян боятся остаться без онлайн-банкинга при отключении интернета

Большинство россиян боятся остаться без онлайн-банкинга при отключении интернета

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Почти 70% россиян больше всего опасаются потерять доступ к банковским сервисам при отключении интернета. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса.

На втором месте оказались приложения для рабочих задач. Их недоступности опасаются 10% респондентов. Также участники опроса отметили риск потери доступа к навигаторам и онлайн-картам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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