Минпромторг утвердил список товаров для технологического сбора

Минпромторг утвердил перечень товаров, за которые будут взимать технологический сбор. В список вошли ноутбуки, смартфоны и другие телефонные аппараты. Приказ вступит в силу 1 декабря.

Базовая ставка составит 746 рублей за ноутбук и 373 рубля за смартфон. Итоговая сумма может быть на 33% ниже базовой при наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки или на 33% выше при их отсутствии.

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