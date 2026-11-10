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10 ноября, 21:45

Безопасность

Заммэра Горбенко поздравил московских полицейских с профессиональным праздником

Заммэра Горбенко поздравил московских полицейских с профессиональным праздником

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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Александр Горбенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечают 10 ноября.

Горбенко поблагодарил правоохранителей за профессионализм и обеспечение безопасности горожан, а также за преданность своему делу. Заммэра отметил, что Москва – один из самых безопасных мегаполисов мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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