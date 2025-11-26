Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 ноября, 16:28

Происшествия

В Петербурге проверят причастность 13-летней девочки к убийству матери

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Следователи проверяют причастность 13-летней девочки к убийству собственной матери в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка СК России.

По данным правоохранителей, в одной из квартир дома на улице Ковалевской 26 ноября нашли тело женщины с колото-резаной раной шеи. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Представители СК осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и начали проводить другие следственные действия, направленные на установление всех причин инцидента.

"О ходе расследования убийства женщины в Санкт-Петербурге доложат в центральный аппарат СК России", – говорится в сообщении.

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что девочка сама призналась в убийстве матери.

В свою очередь, глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт добавил, что подросток находится в больнице. По его информации, девочка жила с матерью вдвоем, а отец проживал отдельно.

"Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Семья в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадала", – сказал Хорт.

Ранее петербургский суд арестовал местную жительницу, которая задушила свою дочь. По данным следователей, мать новорожденной дочери находилась в нетрезвом виде в одной из квартир в Апраксином переулке. Она задушила ребенка, а затем упаковала тело в сумку и спрятала его в диван.

Сама фигурантка скрылась с места происшествия, а тело ребенка было обнаружено спустя почти две недели. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

