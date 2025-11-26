26 ноября, 10:45Происшествия
Суд в Москве утвердил заочный арест обвиняемого в убийстве оператора Политика
Суд в Москве оставил без изменения заочный арест обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика, передает телеграм-канал столичной прокуратуры.
"Фигурант скрылся и объявлен в розыск", – говорится в сообщении ведомства.
Нападение на Политика произошло 18 октября. Кинооператор выходил из подъезда жилого дома на улице Сталеваров, когда у него произошел конфликт с неизвестными.
Режиссер распылил баллончик в глаза злоумышленнику, а тот в ответ ударил его ножом в грудь. После этого неизвестные скрылись с места преступления. Политика доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, следователи принимают меры для задержания обвиняемого. В конце октября суд вынес решение о заочном аресте убийцы.