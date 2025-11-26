Суд в Москве утвердил заочный арест обвиняемого в убийстве оператора Политика

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Москве оставил без изменения заочный арест обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика, передает телеграм-канал столичной прокуратуры.

"Фигурант скрылся и объявлен в розыск", – говорится в сообщении ведомства.

Нападение на Политика произошло 18 октября. Кинооператор выходил из подъезда жилого дома на улице Сталеваров, когда у него произошел конфликт с неизвестными.

Режиссер распылил баллончик в глаза злоумышленнику, а тот в ответ ударил его ножом в грудь. После этого неизвестные скрылись с места преступления. Политика доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, следователи принимают меры для задержания обвиняемого. В конце октября суд вынес решение о заочном аресте убийцы.