Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dop.s.politik

Суд заочно арестовал убийцу режиссера Сергея Политика, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Действия 33-летнего злоумышленника были квалифицированы по статье 105 УК РФ ("Убийство"), поэтому ему заочно предъявили обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В прокуратуре объяснили, что убийца объявлен в розыск.

"Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", – отметили в надзорном ведомстве.

Нападение на Политика произошло 18 октября, когда он выходил из подъезда жилого дома на улице Сталеваров. Уточнялось, что у него произошел конфликт с неизвестными, у которых при себе были запрещенные вещества.

Режиссер распылил баллончик в глаза злоумышленнику, а тот в ответ ударил его ножом в грудь. Затем неизвестные скрылись с места преступления, а пострадавшего Политика доставили в больницу. Спасти его не удалось. По данному факту было возбуждено уголовное дело, следователи принимают меры для задержания обвиняемого.

