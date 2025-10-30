Лидер рок-группы "Пасека" Медведкин осужден на 15 лет за убийство

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Измайловский районный суд Москвы вынес приговор лидеру рок-группы "Пасека" Роману Медведкину, осудив его на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщается в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Наказание он проведет в колонии строгого режима. Медведкина признали виновным в убийстве и покушении на убийство главы АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова.

В ходе заседания судом также были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Нападение на Щельцина и Позднякова произошло в июне 2024 года. Между ними и другой компанией завязался словесный конфликт, который достаточно быстро перерос в драку.

В ходе потасовки Медведкин нанес первому около трех ножевых ранений в область туловища и верхних конечностей. При этом Позднякова он ударил ножом не менее девяти раз, из-за чего тот скончался по дороге в больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника через несколько часов после случившегося. Спустя еще несколько дней суд взял Медведкина под стражу.