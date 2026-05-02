02 мая, 22:48

Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на остановке во Львове

Фото: depositphotos/Ivankmit

Неизвестный открыл стрельбу на остановке общественного транспорта во Львове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По уточненным данным, прозвучало до 6 выстрелов. Очевидцы утверждают, что мужчина в плаще с оружием в руках бежал в сторону остановки, после чего люди начали разбегаться. Официального подтверждения произошедшего на данный момент нет.

Ранее в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по прохожим, после чего укрылся в магазине и взял заложников. Кличко также сообщал, что в здании раздавались выстрелы.

Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.

Погибли 6 человек, удалось спасти четырех заложников. Пострадало 15 человек. Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что стрельба была квалифицирована как теракт.

