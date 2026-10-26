Маркетолог Новиков: McDonald's и IKEA могут не вернуться в РФ в прежнем формате

IKEA продлила право на товарный знак IKEA Family в России, а LEGO – на "Лего" на русском языке, сообщили в Роспатенте. Обе компании официально ушли из РФ в 2022 году. Ждать ли возвращения западного бизнеса и как это скажется на покупателях, разбиралась Москва 24.

"Чуть ли не плакали"

Шведская компания IKEA продлила право на товарный знак IKEA Family в России до сентября 2036 года. По данным Роспатента, исключительное право истекало в сентябре 2026-го, однако правообладатель – компания "Интер Икеа Системс Б.В." – подал заявление о пролонгации, и ведомство его удовлетворило.



Под этой маркой в стране разрешено продавать мебель, зеркала, товары для дома и кухни, посуду, ковры, игрушки, одежду, обувь и парфюмерию. Вместе с тем в марте 2022 года IKEA приостановила все продажи в России, а в июне того же года заявила, что не видит возможности возобновить их в обозримом будущем.



Похожий шаг ранее сделала датская компания Lego: производитель игрушек также продлил исключительное право на товарный знак "Лего" на русском языке до 2036 года, выяснил корреспондент ТАСС. Регистрация охватывает право на продажу игр, игрушек, спортивных товаров и елочных украшений. Однако в 2022 году Lego также приостановила поставки в российские магазины из-за санкций.



Ранее Владимир Путин отметил, что Россия стремится создавать благоприятные условия для иностранных компаний, которые решили остаться работать в стране.

"Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран", – сказал президент в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

В то же время понемногу оживает деловая активность между РФ и США. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Также президент США не раз говорил журналистам, что хочет расширить бизнес с РФ после завершения конфликта на Украине.

Исходя из этого эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 предположил, что начало инвестиционного ренессанса будет связано с ростом деловой активности именно по линии США – РФ.

"Нельзя исключать, что сразу после ощутимого прогресса в мирном урегулировании американская сторона будет иметь возможность отмены большей части санкций", – сказал он.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Совместные российско-американские инвестиционные проекты дадут широкий путь для компаний из США. В этот момент бизнес-элиты из ЕС начнут давить на собственные правительства с целью дать зеленый свет для себя и не продлевать никому не нужные санкции против РФ. На мой взгляд, указанные процессы в малом формате начнутся в этом году, а больший масштаб будет набран во второй половине 2027-го.

Эксперт отметил, что со стороны США наиболее вероятно возвращение автомобильных брендов, энергетических компаний, а также производство товаров широкого потребления на территории России. Со стороны ЕС – это автомобили, мебель, одежда и розничная торговля.

"Разрушить было легко"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Маркетолог Игорь Новиков также отметил, что возвращение западного бизнеса в Россию – вполне реальный сценарий. Однако ждать массового открытия магазинов и восстановления рынка в том виде, в котором он был в 2022 году, пока крайне преждевременно.

"Россия остается интересным местом сбыта. Уход западных компаний означал не только потерю текущей выручки, но и клиентской базы, выстроенной логистики, инвестиций в узнаваемость бренда и рекламу. Поэтому коммерческая заинтересованность в возвращении компаний, безусловно, сохраняется", – отметил он в разговоре с Москвой 24.

Однако он обратил внимание, что заинтересованность и готовность – совершенно разные вещи.

"Мы говорим не только о потенциальной прибыли, но и о санкциях, возможности проведения платежей, юридических рисках, позиции головного офиса и так далее. В ближайшей перспективе я больше ожидаю возобновления отдельных деловых связей и торговых операций, чем массового возвращения международных сетей", – указал эксперт.





Игорь Новиков маркетолог Если мы говорим про продление товарных знаков таких компаний, как IKEA и Lego, это, прежде всего, говорит о том, что они не хотят терять права на свои бренды в России. Патентное право и регистрация товарного знака – это не заявление о возвращении, а инструмент юридической защиты, чтобы никто другой в стране не мог использовать этот логотип. Также, когда компания поддерживает регистрацию бренда, никто другой не зарегистрирует его, и не надо будет заново выстраивать правовую защиту.

Эксперт также отметил, что пролонгация на 10 лет – установленный законодательством срок, а не горизонт бизнес-планирования.

"То есть это абсолютно не означает, что IKEA или Lego собираются открываться где-нибудь через год, 5 или 10 лет. На мой взгляд, компании сохраняют право вернуться, но это не означает, что они приняли соответствующее решение: возможно, они защищаются от дальнейшей конкуренции", – пояснил маркетолог.

По его словам, несмотря на российско-американские сделки и достигнутые в их результате договоренности, пока они связаны, прежде всего, с возобновлением поставок российского дизельного топлива.

"Представители американских компаний тоже говорят о том, что когда-нибудь будут возможны запуски новых проектов. С точки зрения бизнеса это важно: появляется практика взаимодействия, которую при благоприятных обстоятельствах можно распространить на другие отрасли. Но здесь нельзя ни в коем случае переносить российско-американские договоренности на европейские: у последних могут быть разные политические, санкционные, корпоративные ограничения", – отметил Новиков.

На сегодняшний день некоторые американские компании в отдельных секторах могут раньше начать работать с Россией, но это не говорит о том, что шведские, датские, немецкие, французские и прочие бренды вернутся так же быстро, добавил он.

"Если говорить о том, кто может сделать это первым, то, прежде всего, я бы рассматривал компании, которым не надо заново строить заводы, создавать большую розничную сеть или вкладывать миллиарды рублей в инфраструктуру. Скорее, это отдельные поставщики потребительских товаров, косметики, парфюмерии, одежды, обуви, игрушек, вещей для дома и так далее – но при условии, что поставки окажутся юридически разрешены", – подчеркнул эксперт.



По его словам, на сегодняшний день самая простая модель не открытие собственных монобрендовых магазинов, а возобновление поставок через российскую сеть дистрибьюторов.

"Фактически мы получаем более дешевый параллельный импорт. Но реальными игроками я бы все-таки назвал не потребительские бренды, а сырьевые, энергетические, промышленные организации, потому что отдельные крупные контракты для них более привлекательны, чем для розничного бизнеса", – сказал маркетолог.

При этом эксперт подчеркнул, что возвращения той же IKEA в прежнем формате ждать не стоит, потому что фактически компания демонтировала российскую инфраструктуру, продала активы, и рыночные ниши заняли другие участники. Возврат к состоянию 2022 года потребует огромных вложений с непонятным сроком окупаемости, и неизвестно, готова ли компания к такому риску.

"Похожая ситуация с McDonald's: российский бизнес работает под самостоятельным брендом, он сделал собственную клиентскую базу, поставщиков, систему управления. Возвращение американской сети потребовало бы довольно сложных экономических и юридических договоренностей, хотя все возможно. То же самое касается и автопроизводителей: здесь речь не просто о поставках автомобилей, но и о заводах, сервисном обслуживании, запасных частях, программном обеспечении, партнерских отношениях", – пояснил Новиков.

Однако при всем негативе эксперт не стал утверждать, что какая-то компания точно никогда не вернется в Россию. Бизнес-планы, международные условия, привлекательность инвестирования и прочие моменты могут достаточно быстро изменяться.

"Возвращение официальных поставок – это расширение ассортимента, более предсказуемое качество обслуживания, возможность получать официальную гарантию. В целом рост конкуренции для российского потребителя – всегда позитивная новость, потому что это положительно влияет на цены, качество продукции и уровень сервиса. Чем больше игроков на рынке, тем больше им приходится бороться за покупателя, давать лучшие условия", – отметил он.

Но одновременно с этим нельзя говорить, что с возвращением ушедших брендов автоматически будет откат цен на уровень 2021–2022 года. Это связано с изменениями логистики, валютных курсов, расходов компаний и структуры рынка.





Игорь Новиков маркетолог Разрушить все было легко, а восстанавливать – сложно и долго.

Еще один принципиальный момент: западные бренды вернутся не на пустой рынок, подчеркнул эксперт.

"Есть рост российских производителей, усиление торговых сетей, маркетплейсов, также часть спроса оказалась у компаний из других стран. Надо будет увеличивать конкуренцию", – объяснил он.

Потенциально возвращение западного бизнеса окажется не восстановлением прошлого, а новым этапом конкуренции за российского потребителя, заключил Новиков.

