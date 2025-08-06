Форма поиска по сайту

06 августа, 07:45

Общество

Заводы начали в Сети привлекать зумеров роликами с танцами и шутками

Заводы начали в Сети привлекать зумеров роликами с танцами и шутками

Сотрудники заводов становятся звездами соцсетей ради привлечения молодых коллег. Токари, фрезеровщики и другие специалисты снимают видео с танцами, шутками и рабочими сценками, чтобы показать, что работа на производстве может быть интересной.

Молодежь видит в этом возможность для роста, юмора и стабильного заработка. Эксперты отмечают, что такие ролики помогают разрушить стереотипы о заводской рутине и становятся эффективной рекламой профессий для зумеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнастасия Налетова

