Заводы начали в Сети привлекать зумеров роликами с танцами и шутками

Сотрудники заводов становятся звездами соцсетей ради привлечения молодых коллег. Токари, фрезеровщики и другие специалисты снимают видео с танцами, шутками и рабочими сценками, чтобы показать, что работа на производстве может быть интересной.

Молодежь видит в этом возможность для роста, юмора и стабильного заработка. Эксперты отмечают, что такие ролики помогают разрушить стереотипы о заводской рутине и становятся эффективной рекламой профессий для зумеров.

