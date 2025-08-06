06 августа, 06:27Общество
До 27 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в Москве 6 августа
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура воздуха в Москве в среду, 6 августа, составит от 25 до 27 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
В столице ожидается переменная облачность, местами – кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 23 до 28 градусов, в некоторых районах возможны небольшие осадки.
На территории региона будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Влияние дождливого циклона на погоду в Москве начало ослабевать 5 августа. Ожидается, что в последующие дни солнце будет более активно прогревать остывший воздух, а дожди станут носить кратковременный и локальный характер.
Также специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что в июле солнце в Москве светило на пять часов меньше нормы. Она добавила, что в августе в Подмосковье более чем на 2 часа сократится световой день. В среднем солнце в этот месяц светит 238 часов.
6 августа станет самым жарким днем недели в Москве