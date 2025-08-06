До 27 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в Москве 6 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в среду, 6 августа, составит от 25 до 27 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, местами – кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 23 до 28 градусов, в некоторых районах возможны небольшие осадки.

На территории региона будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Влияние дождливого циклона на погоду в Москве начало ослабевать 5 августа. Ожидается, что в последующие дни солнце будет более активно прогревать остывший воздух, а дожди станут носить кратковременный и локальный характер.

Также специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что в июле солнце в Москве светило на пять часов меньше нормы. Она добавила, что в августе в Подмосковье более чем на 2 часа сократится световой день. В среднем солнце в этот месяц светит 238 часов.