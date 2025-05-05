HR-эксперт Мурадян назвал простые способы достичь успехов в карьере

Большинство россиян недовольны своей карьерой, выяснили аналитики. Что препятствует полноценной самореализации и как изменить ситуацию к лучшему, разбиралась Москва 24.

Не в том месте?

Только 9% российских специалистов полностью удовлетворены тем, как развивались в профессии. Вместе с тем 26% оценивают свои успехи в большей степени положительно, еще столько же относятся к ним нейтрально. 21% россиян признались, что скорее недовольны собственной карьерой, а еще 17% – абсолютно разочарованы, сообщили "Известия" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Рассуждая о том, что позволило было бы исправить проблему, 47% респондентов указали на большее число возможностей для служебного роста. 27% назвали эффективной перспективу "удаленки". В свою очередь, для 24% решающее значение имела бы смена специальности или режима труда. При этом устроиться в более крупную компанию или вовсе открыть собственный бизнес хотят 20% и лишь 5% выразили желание работать на аутсорсе.

В свою очередь, оценивая прошлый опыт, свыше половины трудящихся (49%) дали бы себе совет быть решительнее и ничего не бояться в начале карьеры, более трети (35%) – углублять знания. Заниматься любимым делом рекомендовали бы 33%, а еще 30% указали бы на важность принятия взвешенных и обдуманных решений.

Призвать себя не зависеть от чужого мнения и быть более самостоятельными попытались бы 25%, а 9% попросту посоветовали бы себе больше работать.

Краткосрочно и долгосрочно

Чаще всего достичь удовлетворенности карьерой мешает отсутствие четкого представления о направлении, в котором нужно двигаться. В результате специалисты не отдают себе отчет в том, для чего они трудятся, заявил в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.



Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Это также приводит к несистемности выбора работодателей. Условно говоря, человек сначала трудился на заводе по производству газировки, потом устроился в салон сотовой связи и так далее. И когда нет осознанности и линейности, развиваться тяжело.

Препятствием может стать и недостаток soft skills (мягких, гибких навыков). По словам эксперта, работнику тяжело состояться профессионально, если он не задействует в трудовых процессах личностные качества – в частности, трудолюбие, эмпатичность, коммуникативность.

"Работа – индивидуальный зачет. А карьера – командная игра, и чтобы ее построить, нужно как отдавать, так и принимать. Потому что, когда кто-то двигается не один, а вместе с коллективом, дела идут в гору: растет компания и тащит каждого за собой", – уверен Мурадян.

Чтобы ощутить профессиональную самореализованность, важно ставить перед собой конкретные цели. При этом они должны быть как долгосрочными, так и краткосрочными, подчеркнул эксперт.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Амалко" То есть сначала мы решаем для себя, чего хочется добиться в конце концов. Например, заработать много денег, выйти на пенсию и отдыхать, или открыть свой бизнес, или стать топ-менеджером в крупной компании, закончив свой путь на высшей должности в совете директоров.

"Затем мы разбиваем эту большую задачу на маленькие, которые будем выполнять в ближайший год или пять лет. И тут следует определить, что конкретно предстоит делать, какие знания и компетенции будет полезно приобрести", – сказал эксперт.

Не менее важно отслеживать достигнутые результаты. Как пояснил Мурадян, ведение буквального учета того, что получилось и не получилось, позволяет осознавать, насколько правильным является выбранный путь развития, и стимулировать себя на больший успех.