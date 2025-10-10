Резкая смена погоды произошла в Сочи за одну ночь

На курортах Черноморского побережья произошла резкая смена погоды. Еще 9 октября в Сочи стояла летняя погода с большим количеством людей на пляжах, однако за ночь ситуация кардинально изменилась.

На курорты обрушился сильный ливень, сопровождающийся штормовым ветром. Местные жители отмечают, что погода испортилась буквально за несколько часов. Метеорологи прогнозируют сохранение непогоды в ближайшие дни на юге России.

