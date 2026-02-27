Самая известная trad wife блогер Ballerina Farm ждет девятого ребенка

Известная последовательница тренда trad wife, блогер Ballerina Farm, ждет еще одного ребенка, сообщила сама звезда в соцсетях. Кто еще является приверженцем движения "традиционных жен" и за что их критикуют в Сети, расскажет Москва 24.

"Служить каждый день"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ballerinafarm

Одна из самых известных trad wife, 35-летняя блогер Ballerina Farm (настоящее имя – Ханна Нилман) сообщила в своем блоге, что ждет девятого ребенка.

По данным СМИ, в 2011 году Ханна вышла замуж, несмотря на планы учиться, а затем переехала на ферму к супругу, в 2013-м родила первого ребенка и стала вести блог, показывая сельскую жизнь. Она демонстрирует, как отказалась от карьеры балерины в пользу семьи и теперь воспитывает детей, готовит сложные блюда на большую семью, делится рецептами, доит коров, управляется на грядках и собирает урожай. На ее блог подписаны свыше 10 миллионов человек.

Trad wife – сокращенное от traditional wives, в переводе с английского – "традиционные жены". Блогеры выкладывают контент, который романтизирует отказ от построения карьеры в пользу семьи: ведения быта, рождения детей и их воспитания. При этом женщины в кадре стараются выглядеть ухоженно, несмотря на обилие домашних обязанностей.



Другая известная trad wife – 24-летняя Нара Смит. Ее блог прославился благодаря роликам, в которых она готовит изысканные блюда, при этом выглядит как модель, с макияжем и в дизайнерских нарядах. По данным СМИ, в 2020-м она вышла замуж за манекенщика Лаки Блю Смита и вскоре впервые стала мамой. Осенью 2025-го у пары родился четвертый ребенок.

При этом в интервью журналу Harper's Bazaar инфлюенсер скептически отнеслась к тому, что ее причисляют к "традиционным женам".

"Я работающая мама, которая распоряжается своим днем иначе в сравнении с женщинами, которые работают с понедельника по пятницу с девяти до пяти", – заявила Нара.

При этом она выкладывала в соцсетях ролик, как с семьей навестила ферму Ханны Нилман, которую в Сети окрестили "королевой" или "идеалом" "традиционных жен".

В свою очередь, одной из первых представительниц движения trad wife является Эсти Уильямс: в 2020-м девушка бросила учебу в колледже ради замужества. В одном из своих роликов в соцсетях блогер объяснила, что значит для нее термин trad wife.





Эсти Уильямс блогер Традиционная жена – это женщина, которая выбирает жить согласно традиционным ценностям, ультратрадиционным гендерным ролям, когда мужчина работает, обеспечивает семью, а женщина остается дома, является домохозяйкой, ухаживает за домом и детьми.

Инфлюенсер также отметила, что ее "жизненная цель – быть домохозяйкой". Кроме того, по мнению Уильямс, в обязанности женщины входит встречать мужа с работы в ухоженном виде. Также блогер призывала подписчиков отказаться от лишних расходов: например, семейные праздники отмечать дома, не пить кофе в кафе, не делать маникюр и другие бьюти-процедуры в салонах.

Есть и представительницы trad wife с более радикальными взглядами. Например, блогер Жасмин Динис не раз высказывала в своих соцсетях неодобрение женщинам, которые ставят карьеру в приоритет. Также, по ее мнению, мужчины хотят в жены не карьеристку, а ту, которая будет заботиться о доме и детях.

"В мире, где женщины учат своих детей, что их единственная цель – поступить в университет и найти хорошую работу, я учу свою маленькую девочку жить размеренной жизнью, быть библейской женщиной, которая хочет мужа и прекрасную семью, которой она может служить каждый день", – отмечала Жасмин.

Кроме того, Динис говорила, что радость можно обрести только в семье и религии, но не в работе. Блогер делится роликами, в которых сама печет хлеб, делает тесто для макарон и даже сиропы от кашля.

Просто блогеры?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/naraaziza

Однако у инфлюенсеров, пропагандирующих традиционные ценности, есть как поклонники, которые восхищаются ими, так и хейтеры. Например, критики Нары Смит и Ханны Нилман отмечали в соцсетях, что мужья у дам не из простых: у первой манекенщик, у второй – сын миллиардера, поэтому якобы жены и могут позволить себе не работать и готовить в дизайнерских платьях.

У Эсти Уильямс муж – электрик, поэтому с подобными "обвинениями" хейтеры к ней не приходят, однако часто задают вопросы в комментариях: что она будет делать, будучи полностью финансово зависимой от супруга, если он внезапно найдет "другую такую домохозяйку" и захочет развода?

Trad wife блогеров также часто упрекают в том, что те якобы пропагандируют патриархальные ценности и религиозные вероучения, в частности мормонизм.

Помимо этого, критики движения заявляют, что современные условия жизни зачастую не дают большинству матерей возможность просто провести немного времени с собственными детьми, не говоря о том, чтобы готовить домашние сыры, хлеб, макароны и другие блюда с нуля.

Также хейтеры отмечали, что "традиционные жены" транслируют чересчур идеальную картинку в соцсетях. Например, интервью Ханны Нилман, опубликованное в июле 2024-го изданием The Times, заставило и последователей движения, и хейтеров посмотреть на "королеву традиционных жен" с другой стороны. Женщина призналась, что она мечтала жить в городе и стать балериной, но отказалась от этого ради брака. После этого многие пользователи стали жалеть Нилман, которая делилась в соцсетях, что у нее в доме появился балетный зал, но, судя по кадрам из ее соцсетей, она не может уделить даже немного времени любимому хобби, потому что вокруг всегда дети, которым нужно ее внимание.

Образ "идеальной домохозяйки" также разрушил завирусившийся в Сети ролик, как супруг Ханны дарит ей на день рождения фартук для сбора яиц и требует благодарности.

При этом есть те, кто относится к trad wife нейтрально, уверяя, что каждая женщина вольна выбирать и, если быть домохозяйкой – ее осознанное решение, в этом нет ничего плохого.

В свою очередь, социолог НИУ ВШЭ Игорь Олейников в разговоре с изданием sobaka.ru выразил точку зрения, что "традиционные жены" – это в первую очередь блогеры.

"Они в первую очередь занимаются процессом создания контента, а во вторую уже домашними делами. Так что trad wife для них – в некотором роде сценический образ, эстетика", – отметил эксперт.

Олейников добавил, что "традиционные жены" из соцсетей могут таковыми и не являться, ведь, возможно, они зарабатывают на ведении блогов даже больше денег, чем их мужья-добытчики.